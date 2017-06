Välavlönad vid 20? Här är 10 jobb med bra lön – som inte kräver någon utbildning

Säljare

Att bli säljare kräver framförallt goda personliga egenskaper. Snittlönen per månad beror på vad du säljer, men en försäkringsförsäljare tjänar till exempel i snitt 42 200 kronor per månad, en bilförsäljare 38 800 kronor och en energisäljare 37 600 kronor. Så här skriver svenske stjärnsäljaren Fredrik Eklund:



”Det finns saker man inte kan lära sig. Antingen har man det eller har man det inte. Förmågan, hungern och passionen för att sälja har aldrig varit något jag betraktat från avstånd och velat gå in i. Det har alltid varit en del av mig."

Tunnelbaneförare

Snittlönen för tunnelbaneförare, eller tunneltågförare som det tekniskt sett heter, är 33 700 kronor per månad. Om du anställs av MTR, som driver tunnelbanetrafiken i Stockholm, får du en betald utbildning på 14 veckor efter vilken du erbjuds jobb. Bland de personliga egenskaperna som MTR letar efter är ”stabil, lugn och metodisk” samt ”punktlig och noggrann gällande tider och rutiner.”



Brovakt

För att bli anställd som Brovakt krävs en teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet, varefter du kan räkna med en snittlön på 31 300 kronor per månad.



Transportledare

Fordonsprogrammet på gymnasiet är en bra grund för att bli transportledare – det är vanligt att transportledare anställs genom internrekrytering, till exempel chaufförer eller terminalarbetare som har jobbat inom företaget ett tag. Du kan räkna med en månadslön på i snitt 31 300 kronor.



Rörmokare

För att bli rörmokare krävs att du går VVS- och fastighetsprogrammet, med inriktning VVS, på gymnasiet, och sedan går som lärling ett par år. Därefter kan du kamma hem i snitt 30 700 kronor per månad.



Underhållselektriker

Du kan bli underhållselektriker genom att gå el- och energiprogrammet med inriktning automation på gymnasiet, samt ett gå ett par år som lärling. Snittlönen ligger på 29 400 kronor per månad.



Murare

För att plocka hem en snittlön på 28 600 kronor i månaden som murare krävs att du går en tid som lärling – samt har gått gymnasieprogrammet bygg- och anläggningsprogrammet, med inriktning husbyggnad.



Cykelbud

Att bli cykelbud är enkelt: det som krävs är god kondition, stresstålighet, att du har fyllt 18… och att du kan cykla. Snittlönen ligger på hyggliga 28 100 kronor per månad, och du får gratis träning på köpet.



Privatdetektiv

Är du bra på att lösa brott? Även om du kanske snarare får i uppdrag att hitta bortsprungna katter än att lösa uppmärksammade mordfall är kompensationen hygglig; snittlönen för svenska privatdetektiver som har gått ut gymnasiet är 27 400 kronor i månaden.



Källa: SCB, Allastudier.se