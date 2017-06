Här är 4 jobb som inte kommer tas över av robotar

Nästan en halv miljon jobb har försvunnit i Sverige på grund av automatiseringen. Det säger Stefan Fölster på tankesmedjan Reforminstitutet till Di Digital. Det pekar mot att kring 2,5 miljoner jobb kommer försvinna från den svenska arbetsmarknaden – vilket utgör över hälften av alla jobb som finns i Sverige idag, skriver Business Insider Nordic.



Det speglar också den globala utvecklingen; nästan hälften av allt arbete som vi människor gör idag kommer att vara automatiserat 2055, det vill säga utföras av robotar. Det visar en ny rapport från McKinsey Global Institute, skriver World Economic Forum (WEF).

Men det finns vissa yrken som det alltjämt kommer finnas behov framöver, vissa kompetenser blir till och med mer attraktiva – här är 4 av dem.



Datavetare

Datavetare är det tuffaste yrket att rekrytera inom just nu, enligt karriärsajten CareerCast. Techbolag, banker, flygbolag och bolag inom tillverkningsindustrin är alla ute efter begåvade datavetare, skriver CNBC.



Expert på cybersäkerhet

”Vill du ha ett jobb de närmsta åren ska du jobba i techbranschen, men vill du ha ett jobb för livet ska du jobba med cybersäkerhet” säger Aaron Levie, vd för molntjänstbolaget Box.



Designer

Om du inte är ett techgeni är designyrket ett bra framtidsyrke för dig – det kommer alltid finnas behov av personer som kan designa produkter, tjänster och användarplattformar.



Strateg

När automatiseringen ökar behöver mer människor bli bättre på strategi – det anser de flesta högt uppsatta cheferna, enligt en undersökning som Center for the Future of Work har genomfört. VD:ar och styrelser kommer behöva allt fler strateger som bland annat hjälper med fördelningen av arbete mellan maskin och människa.