13 sätt att tjäna extra pengar – för dig som har ont om tid

”Min e-bok ’100 dagar av tillväxt’ drog eventuellt in mer intäkter än mitt vanliga jobb. Det krävde en hel del förberedelser, men när produkten var klar krävdes väldigt små insatser samtidigt som säljintäkterna rullade in” skriver Sujan Patel och tillägger att om skrivandet inte är din starka sida går det lika bra att prodcuera en video-resurs.



Investera i fastigheter i liten skala

Med begränsat kapital att investera går det att köpa semesterbostäder utomlands för uthyrning, eller investera i kommersiella fastigheter via digitala plattformar – svenska tjänsten Tessin möjliggör till exempel crowdfunding i fastigheter.



Installera en autoresponder

En autoresponder kan användas för att sälja produkter, tjänster och medlemskap – genom att kunder lämnar sin mejladress på din sajt för att sedan få ett automatiserat mejl med en länk till nedladdningsbart material. Ett exempel på en autoresponder är OptinMonster, skriver entreprenören John Rampton.



Gå med i delningsekonomin

Skapa ett konto på till exempel Airbnb innan går och lägger dig. Tack vare aktörer inom delningsekonomin som Airbnb är det hur enkelt som helst att hyra ut din bostad, vare sig det handlar om din huvudbostad när du är på semester eller om du äger extra fastigheter. Eller varför inte hyra ut din parkeringsplats, dina verktyg eller någon annan tillgång du sitter på som andra är villiga att betala för.



Se till att tjäna royalties

Om du producerar eget kreativt innehåll kan du få royalties – det vill säga; personer och företag betalar för att använda dina kreativa verk eller tillgångar. Genom att registrera dig på Stim, Dramatikerförbundet eller någon annan upphovsrättsorganisation ser du till att du får royalties utbetalda. Det går även att handla med royalties på Royalty Exchange, skriver Inc.



Börja blogga

Det tar bara några minuter att lansera din egen blogg, och med rätt inriktning och en publik som är villig att läsa dina inlägg finns allt potential i världen att tjäna pengar – du behöver inte vara en professionell skribent eller expert på någonting, det viktigaste är att vara engagerande.



Lär dig investera

Sitter dina sparpengar på ett nollräntekonto och äts sakta men säkert upp av inflation? Att investera är ett beprövat sätt att tjäna passiva pengar, och tack vare internet är det väldigt lätt att hålla sig uppdaterad. Läs mer, och håll koll på de senaste börsnyheterna på VA Finans.



Grunda ditt eget community

Om du är en auktoritetsfigur som folk lyssnar kan du grunda ett medlems-community med en prenumerationsavgift – och tillhandahålla högkvalitativt content som andra inte har tillgång till.

Bli lånegivare

Peer-to-peer lån (eller P2P) är lån som tas och ges mellan privatpersoner direkt, via en marknadsplats – vilket ger dig möjligheten att ta ut högre ränta när du lånar ut.



Sälj fysiska produkter

Att lansera din egen e-handelsbutik och sälja fysiska varor kräver förvisso en rejäl insats, och troligtvis en del kapital, för att komma igång – men har därefter potential att dra in hyggliga summor medan du ligger och drar dig på morgonen.



Använd Amazon

Att lansera en e-handelssajt och bygga en kundbas är en lång och krävande process som kräver research, tillverkare, marknadsföring och kundservice bland mycket annat. Varför inte bara använda Amazon? Där finns ett redan etablerat ramverk för att sälja din produkt – du kan till och med få dina produkter fraktade direkt till Amazons varuhus.



Få betalt för att göra det du redan gör på fritiden

Vad trivs du med att göra på fritiden? Du kanske till exempel går på träningspass på gymmet – om du då går en kurs för att bli certifierad träningsledare så kan du röra på dig och få betalt för det samtidigt.



Starta service-verksamhet

”Att starta en service-verksamhet kräver inte ett stort nätverk, digital närvaro eller särskilt mycket overhead” skriver Sujan Patel, som rekommenderar att du börjar med att berätta för människor i ditt redan existerande nätverk vad du erbjuder för tjänst, och be dem sprida ordet vidare. Som exempel på service-verksamhet nämner han catering, frilansskrivande och digital marknadsföring.