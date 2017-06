Nu försvann just sista hindret för Brexit – här är allt du behöver veta

Storbritanniens premiärminister Theresa May har precis fått grönt ljus från parlamentet att ansöka om ett EU-utträde.



I måndags stod det klart att brittiska House of Lords och House of Commons kommit överens om ett EU-utträde utan krav på tillägg i lagstiftningen.



Beskedet kan bana väg för rena explosionen av britter till Sverige.



Storbritannien sägs ligga nära Sverige både vad gäller kultur och humor. Därför är det kanske ingen slump att det har skett en kraftig ökning av antalet britter som har ansökt om svenskt medborgarskap efter Brexit. 1 521 britter ansökte om medborgarskap i Sverige under förra året, vilket kan jämföras med 441 år 2015. I januari och februari 2017 har hittills ytterligare 328 britter ansökt om svenskt medborgarskap – att jämföra med 30 i normalfallet.



Här är de viktigaste sakerna du behöver veta om Brexit just nu:

Överhuset ville egentligen ha två tillägg till lagstiftningen. Dels att alla medborgare från andra länder ska få stanna kvar, dels att parlamentet ska få bedöma och godkänna resultat om villkoren för utträdet.

Beskedet om grönt ljus innebär att premiärminister Theresa May har fritt fram att lämna in landets ansökan när hon vill. Det kan ske idag, medan andra uppgifter pekar på i slutet av mars.

Oavsett när ska förhandlingarna mellan Storbritannien och övriga EU-länder vara klara inom 2 år.

En Manpower-undersökning från 2008 visade att USA, Spanien och Storbritannien var allra populärast bland de 190 miljoner som jobbade utomlands. Efter Brexit pekar mycket på att det inte kommer att gälla i framtiden

Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige. I en utredning har Kommerskollegium kommit fram till att utträdet kan kosta svenska företag 2,1 miljarder kronor.

Fordonsindustrin riskerar att drabbas extra hårt då en tredjedel av summan rör tullar på vägfordon

En komplicerande faktor är också att, även om det ligger i Sveriges intresse att ha avtal som begränsar kostnaderna för Storbritannien, vill flera EU-länder – som exempelvis Frankrike – skicka en signal till övriga EU-länder om att det kostar på att lämna unionen

I Holland, som håller presidentval den 15 mars, ligger partiledaren för Party for Freedom, PVV, Geert Wilder sida vid sida med landets sittande president. Geert Wilder har gjort klart att han vill att landet ska lämna EU.

Partiledaren för franska Front National, Marine LePen, har sagt att hon tänker hålla folkomröstning om EU-medlemskapet om partiet vinner presidentvalet den 23 april.

Länder som Österrike har meddelat att man avser att lämna EU.

Utträdet gör att mycket tyder på att Storbritannien riskerar förlora sin roll som bas för europeiska storbankers verksamhet. Passport-programmet tillåter banker att bedriva verksamhet i samtliga europeiska länder så länge man har licens från en EU-stat.

Enligt uppgifter behöver Morgan Stanley flytta cirka 1 000 av bankens totalt 6 000 medarbetare till Tyskland. HSBC och UBS meddelat att de tänker flytta 1 000 medarbetare vardera från London.

I Morgan Stanley-rapporten ”Brexit: Lets talk about intellectual capital” framgår att personer som permanent lämnar Storbritannien inte utgör det största hotet, utan att det utgörs av ett minskat inflöde av utländsk kompetens – eftersom Brexit förväntas ge tuffare regler för invandring.

Storbritannien är det land efter USA som tar emot flest utländska studenter. OECD-statistik från 2015 visade exempelvis att 192 000 utländska studenter befann sig där för ett års studier eller mer. Morgan Stanley menar att det är högst troligt att den tuffa hållningen kan påverka hur många studenter som söker sig till landet.

Det är inte bara finansbranschen som riskerar att drabbas hårt av Brexit. Brittiska läkarföreningen, British Medical Association, BMA, har genomfört en studie bland läkare som utbildats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Studien visar att 40 procent överväger att lämna landet.

EU överväger att tvinga Storbritannien att vänta till juni innan de formella förhandlingarna om Brexit kan inledas. Ledarna för de 27 andra EU-länderna, EU27, tittar på ministermötet den 20 juni för att godkänna förhandlingarna, enligt två EU-tjänstepersoner som uttalat sig under förevändning att de får vara anonyma. Det skriver Bloomberg. Fram tills nu har Storbritanniens premiärminister Theresa May satt agendan, men när hon lämnar in ansökan om utträdet övergår initiativet till EU.