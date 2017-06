De har Sveriges hetaste CV:n – och är nu bland de mest lovande ledarna i världen

World Economic Forum väljer varje år ut ett hundratal unga ledare under 40 från hela världen som har potential att forma framtiden, och som arbetar för att överkomma hinder som annars står i vägen för utveckling i samhället. Young Global Leaders benämns som "modiga, action-orienterade och entreprenöriella individer som använder sin tid och talang till att bidra till positiv utveckling i världen".

Jack Ma, grundare av Alibaba, Google-grundaren Sergey Brin, Yahoos koncernchef Marissa Mayer och Skypes grundare Niklas Zennström är några av de mer namnkunniga på listan. Senaste gången någon svensk hamnade där var 2014 då H&M:s vd Karl-Johan Persson utsågs.



I årets kull finns inte mindre än två svenskor, Claudia Olsson och Nina Rawal, båda tidigare utsedda till Supertalanger av Veckans Affärer.



Claudia Olsson, som blev VA:s Supertalang 2010, har minst sagt många strängar på sin lyra. Hon var den första svenska studenten på det hajpade framtidsuniversitetet Singularity, grundat av Ray Kurzweil och Peter Diamandis. Där på en nedlagd militärbas i Silicon Valley samlas varje år nytänkare från hela världen för att skapa nya bolag som ska förbättra livet för så många som möjligt.



Claudia Olsson var inte bara skolans första svenska student utan hon undervisade också på Singularity vid ett flertal tillfällen inom området hälsa, inte minst 2013 när Veckans Affärer var på plats för ett reportage om världens skarpaste hjärnor.



Idag är Claudia Olsson entreprenör på heltid och har grundat såväl konsultbolaget Exponential, som hjälper företag och regeringar med strategi, analys och implementation inom digitalisering och globalisering, som Swedish for Professionals som erbjuder effektiv språkundervisning i svenska för nyinflyttade internationella talanger.



Nina Rawal, som blev VA:s Supertalang i år, är ansvarig för investeringsteamet inom life science på Industrifonden. Med en bakgrund från Gambro, där hon ansvarade för strategifrågor och ventures, finns också Swecare Foundation och The Boston Consulting Group med i bagaget.



Nina Rawal har en magisterexamen i biomedicin och en doktorsexamen i molekylär neurobiologi, båda från Karolinska Institutet i Stockholm, och har forskat på Columbia University i New York. Hon har även förtroendeuppdrag som rådgivare åt Läkare utan Gränser och som principal på Stockholms Sjukhem.