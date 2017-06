Så ökade 27-åringen sin inkomst med 2000% på fyra år – ”det började som en hobby”

27 år gamla Michelle Schroeder-Gardner tjänade 979 000 dollar förra året, vilket motsvarar kring 8,7 miljoner kronor.



För fyra år sedan tjänade hon 50 000 dollar per år, motsvarande cirka 440 000 kronor – och hade dessutom studieskulder på 38 000 dollar (cirka 340 000 kronor).



Michelle betalade av studieskulderna på 7 månader, och redan året efter tjänade hon sin första miljon (räknat i kronor). Två år senare hade hennes inkomst trefaldigats, och 2016 tjänade Michelle uppemot 9 miljoner kronor.



Så hur gjorde hon?



Till att börja med började hon jobba som aktieanalytiker efter examen, och levde sparsamt för att snabbt kunna betala av studieskulderna – men ett år senare kunde hon redan säga upp sig, samtidigt som inkomsterna steg med raketfart.



Michelle Schroeder-Gardner hade nämligen börjat blogga om pengar; på Making Sense of Cents ger hon tips om hur du sparar och tjänar pengar.



”Jag började blogga som en hobby. Sex månader senare tjänade jag mina första 100 dollar när en bloggar-kompis kopplade ihop mig med en av hennes annonsörer” säger Michelle. Då insåg hon att det fanns potential att tjäna pengar på bloggen.



På cirka ett år gick bloggen från att dra in 500 dollar per månad till 11 000 dollar per månad. Sponsrade inlägg utgör största delen av intäkterna, som kompletteras med att hålla kurser för andra bloggare om hur man gör för att tjäna pengar på sitt bloggande.



Idag är Michelle Schroeder-Gardner digital nomad – hon bor i en husvagn med sin man och reser runt i USA året runt, på jakt efter varmt väder.