14 saker framgångsrika människor gör på helgen

Helgen är det hemliga vapnet för att nå professionell framgång, säger Laura Vaunderkam, författare till boken "What the Most Successful People Do on the Weekend". Här är 14 tips som gör din helg mer professionell - och skönare.

Laura Vanderkam, författare till "What the Most Successful People Do Before Breakfast" och "What the Most Successful People Do on the Weekend" menar att helgen är det hemliga vapnet för att nå professionell framgång.

"Om du inte har en hektisk arbetsvecka bakom dig, spelar helgen mindre roll. Men om du är fokuserad från åtta till åtta varje dag så gäller det att utnyttja fritiden maximalt", säger hon till Forbes.

Framgångsrika människor vet att tiden är för dyrbar för att slösas bort. Det gäller att inte förlora helgen till slö-TV, ineffektivt mailande och andra onödiga sysslor. Laura Vauderkam ger därför 14 handfasta tips på hur man kan göra sin helg till en framgångsfaktor.

1. Gör tid för familj och vänner.

2. Motionera.

3. Syssla med din passion.

4. Ta semester åk iväg.

5. Koppla ned ta en teknisk sabbat.

6. Volontärarbeta.

7. Undvik måsten.

8. Planera nästa vecka.

9. Umgås.

10. Arbeta i trädgården/kultivera dig/laga mat.

11. Nätverka.

12. Reflektera.

13. Meditera.

14. Ladda för nästa vecka.

