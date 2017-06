Ny forskning: Om du inte är rik vid 45 kan du lika gärna ge upp

Efter att du har fyllt 45 år har du statistiskt sett en väldigt liten chans att få ett ordentligt lönelyft, visar ny forskning.

Dina lönenivåer under karriären formas sannolikt under de 10 första åren i arbetslivet. Mellan 25 och 35 sker merparten av den personliga lönetillväxten – och efter 45 stagnerar lönerna; de 90 procent som tjänar minst upplever till och med en nedgång.



Det visar en ny rapport från ekonomer på Federal Reserve i New York, skriver Washington Post och Business Insider. De har studerat hur 5 miljoner individers karriärer har utvecklats under en 40-årsperiod. De här tendenserna gäller tydligen för både hög- och låginkomsttagare.



Den stora lönetillväxten tidigt i karriären kan vara driven av branta inlärningskurvor, enligt en av ekonomerna bakom studien.



”Som 25-åring väljer jag ett jobb där jag lär mig värdefulla kompetenser. Jag investerar i min framtid och min arbetsgivare låter mig göra det. Snart producerar jag mer värde för min arbetsgivare – som följaktligen betalar mig mer.



De som tjänar en medianinkomst i USA kommer uppleva en 38-procentig löneökning mellan åldrarna 25 och 55, med den största ökningen under de första tio åren, enligt studien.