Donald Trump försökte ringa federala åklagaren Preet Bharara i New York i torsdags – vilket går emot protokoll som dikterar att presidenten inte får ha direkt kontakt med just federala åklagare.



Preet Bharara svarade därför inte, och notifierade justitiministern med hänvisning till de existerande protokollen, skriver New York Times.



En dag senare fick han sparken, tillsammans med 45 andra federala åklagare.



”Jag avgick inte, jag fick nyss sparken” skrev Bharara i ett personligt Twitter-inlägg i lördags.





I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.