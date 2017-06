Nya siffror: 10 svenska yrken där alla får jobb just nu

Svenska jobbmarknaden är hetare än på länge – här är branscherna där nästan alla får jobb just nu.

Det kommer behövas 50 000 nya lastbilsförare inom de kommande tio åren enligt transportfacket, arbetslösheten bland arkitekter är 0,62 procent och det finns en stor efterfrågan på psykologer på flera håll i Sverige.



Även lärare, programmerare och VVS-installatörer är hett efterfrågade på jobbmarknaden just nu. Det visar Arbetsförmedlingens senaste prognos, skriver Di.



Bland yrken där det är svårt att få jobb just nu finns journalist, musiker och grafisk formgivare – men även finansanalytiker och biolog.



Överlag är den svenska arbetsmarknaden hetare än på länge, med många branscher som verkligen behöver mer arbetskraft.



10 branscher, där nästan alla får jobb just nu: