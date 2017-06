Bara 6 procent av de svenska börsbolagens vd:ar är kvinnor – Woman For Leaders ska driva konkret förändring genom nya märkningen Equal Employer. Först ut är Telia.

”I Sverige ska vi ju vara bäst på jämställdhet, och ändå ser det ut så här” säger Eva Ekedahl.



Hon syftar på att bara 6 procent av de svenska börsbolagens vd:ar är kvinnor – i ledningsgrupperna är det 20 procent kvinnor.



”I den takten kommer det dröja 40-50 år innan vi har en jämställd ledning i bolagen” säger hon. Tillsammans med Jeanna Rutherhill har Eva Ekedahl grundat företaget Women For Leaders – som tagit fram en helhetslösning som dels erbjuder nätverk för kvinnor och lyfter fram förebilder, och dels sätter press på bolagen.



Women For Leaders driver ett nätverk som är öppet för alla kvinnor, och ett exekutivt ledarskapsprogram som är riktat till kvinnliga ledare inom näringslivet – samt Karriärpodden som lyfter fram förebilder inom kvinnligt ledarskap.



Idag går Telia som första bolag ut med Women For Leaders nya märkning Equal Employer – en symbol som visar på viljan att aktivt arbeta med jämställdhet på arbetsplatsen; med faktorer som maktstrukturer, normer och lönesättning.



”Det finns så många alternativ inom jämställdhet att det kan bli lite luddigt, men det som skiljer oss åt är att vi erbjuder en helhetslösning – ett konkret och handlingsinriktat program” säger Jeanna Rutherhill.



Vad behöver svenska företag bli bättre på?

”Vi måste jobba med både män och kvinnor på arbetsplatsen – till exempel genom att sätta upp mål kring könsfördelningen och göra könsneutrala nyrekryteringar. Bolagen behöver sträva efter en balans, och de kommer tjäna på det: forskningen visar att det är mer lönsamt med jämställda team” säger Eva Ekedahl.



När är alla svenska bolag jämställda?

”Det arbetet börjar ju nu. I vår värld borde alla jobba med de här frågorna, det tar ju tid att arbeta med sådant som kultur och värderingar, det är inget du ändrar i en handvändning.”