Savelend tillhandahåller en plattform för låneförmedling som på ett enkelt sätt ger privatpersoner och företag möjligheten att investera i lån med olika risknivåer och löptid. Detta kallas för peer-to-peer (p2p)och sker via en onlineplattform. Just nu är företaget inne i en expansiv fas där investerare erbjuds vara med på en spännande resa. I alla fall om vi ska tro grundaren och vd:n Ludwig Pettersson.

Om Savelend Savelend Sweden AB är en låneförmedlare som utgår ifrån en peer-to-peer-modell. Investerade medel omsätts i låneverksamheten Loanstep och ger avkastning baserat på räntan från återbetalade lån. Avkastning på utlånat kapital efter kreditförluster var 2015, 14,8 procent och 2016, 13,42 procent. Här kan du läsa mer om Savelend.

"Jag såg en lucka på marknaden och vårt mål har sedan starten varit att ha den bästa kundtjänsten, den bästa plattformen och vara det mest öppna och transparenta företaget i branschen", säger Ludwig Pettersson som har en bakgrund i p2p-branschen, främst genom investeringar på p2p-plattformar i Europa.

Bolaget grundades 2013 och första lånet förmedlades året efter, då man också ansökte om att bli konsumentkreditinstitut. 22 månader senare var Finansinspektionen klar men sin granskning och Savelend blev godkända.

"Finansinspektionen är väldigt noggrann vilket jag tycker är bra. Det håller de oseriösa aktörerna borta och det är en bransch som bygger på trovärdighet", säger Ludwig Pettersson.

Savelend är Sveriges största aktiva peer-to-peer-plattform sett till antal förmedlade lån och omsättning.

"Vi är övertygade om att en högteknologisk plattform med automatiserade processer är bättre lämpad att hantera krediter, vare sig du vill låna in eller låna ut, än ett föråldrat banksystem med höga overheadkostnader, säger Ludwig Pettersson och berättar att planen är att ta in tillväxtkapital under 2017 och börsnotera bolaget under 2019.

"Vi växer med svarta siffror, vilket vi är ensamma om i branschen. Det finns en stor potential att ta marknadsandelar och vi ser också några potentiella förvärv", säger Ludwig Pettersson.

Anledningarna till att investera i Savelend är flera.

"Om tre år omsätter vi 140 miljoner kronor på helåret med en vinstmarginal på 30 procent. Det är offensivt, men vi är det bolag som har mest data och mest erfarenhet i Sverige. Vi har en gedigen affärsplan för tillväxt och vi har en stor del återkommande kunder. Marknaden är oerhört stor och möjligheterna finns här och nu", säger Ludwig Pettersson i sin ’hisspitch’.

Snabbfakta om Ludwig Pettersson

Yrke: Vd på Savelend

Intressen: Dömer ishockey i division 1