För dyrt med en etta i Stockholm? Här är en billigare lösning

”Bostadskön växer i Stockholm och som resultat hårdnar även konkurrensen på andrahandsmarknaden – detta trots rekordhöga snitthyror” säger Linnéa Aguero, presschef på Blocket.



I Stockholm har snitthyran för ettor och tvåor stigit med 7 respektive 6 procent under det senaste året – en andrahands-etta kostar i snitt över 7 900 kronor per månad, och i snitt 10 300 per månad på Kungsholmen.



Men ofta är det till och med ännu dyrare att hyra en andrahands-etta i Stockholms innerstad; priserna börjar vanligtvis på 10 000 kronor per månad och klättrar uppåt mot 15 000.



Nu har bostadssajten Bostad Direkt börjat erbjuda boende på hotell i Bromma för strax under 9 000 kronor per månad, skriver bland andra Breakit och Dagens Nyheter.



"Vi insåg vi att vi var tvungna att tänka annorlunda och hitta alternativa lösningar när antalet bostäder inte räcker till. Att kunna erbjuda hotellrum som temporär bostadslösning till ett bra pris kändes som ett bra första steg för att möta den ökande efterfrågan" säger Victor Börjesson, vd på Bostad Direkt, till Breakit.



Hyrorna i Stockholm har ökat ännu mer på sistone eftersom de som äger en bostadsrätt nu har rätt att ta ut en kostnadsbaserad andrahandshyra istället för bruksvärdeshyra, påpekar Victor Börjesson.



”Vi har några få dubbelrum kvar. Enkelrummen är populära, de går åt först” säger platschef Marée Persson Anthony till DN.



Det går även att bo på dubbelrum för kring 10 500 kronor per månad, eller familjerum för cirka 15 500 kronor per månad.