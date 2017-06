Nu ska förre Tesla-svensken utmana Musk – genom att bygga en gigantisk batterifabrik i Sverige

Idag presenterar Tesla-svensken Peter Carlsson sin nya satsning: en svensk Gigafactory, som ska ta fram nästa generation litiumjonbatterier till halva kostnaden – så att elbilar kan bli något för folket, och inte bara eliten.

Men för Veckans Affärer avslöjade han sina planer redan i höstas.



Med en total budget på 40 miljarder kronor, jämförbart med sommarens OS i Rio de Janeiro, ska Peter Carlsson och ett team som bland annat består av före detta anställda på Tesla gå i Elon Musks fotspår, men byta Tesla Gigafactory mot en svensk motsvarighet och Nevadaöknen mot en ännu hemlig ort i landet.



Peter Carlsson blev aldrig petad från Teslas ledning.



Men för ett år sedan, i samband med lanseringen av Model X, bestämde han sig själv för allt lämna. Han kände sig färdig och rejält sliten. Optionerna han fick när han klev in blev en bra bonus, då bolaget gått från en värdering på 4 miljarder till 30 miljarder dollar.



"Det tog två år efter jag kom in innan värderingen började dra i väg. Så det var precis på gränsen. Jag har sålt en del, men inte allt. Jag tror fortfarande långsiktigt på Tesla."



Styrelseuppdrag, ängelinvesteringar och batteriprojektet fyller hans kalender i dag.



Idén om att använda Sveriges komparativa fördelar, exempelvis vad gäller grön energiförsörjning och råvaror, till att bygga en batteriproduktion i framkant är inte ny.



Den svenska "batteridrottningen" Christina Lampe-Önnerud brottades med myndigheterna under många år för kunna starta en fabrik för litiumjonbatterier i Sverige. Men utan framgång – fabriken hamnade i stället i Kina.



"Jag vet inte varför det blev så. Men det var också därför vi använde sex månader för research. Är tiden rätt? Kan vi göra något som är lönsamt?"



Sedan i våras har teamet varit på turné för att träffa alltifrån leverantörer, och gruv- och energibolag till politiker, investerare, sakkunniga och potentiella kunder runtom i Europa.



"Om vi har med ett antal aktörer som har insyn i projektet redan nu så hoppas vi att de om tolv månader, när vi verkligen behöver bygga upp rejält med kapital för att sätta i spaden i marken och bygga en fabrik, har tillräcklig tilltro till projektet. Det beräknas kosta 40 miljarder kronor i fyra steg. Vinnova och Energimyndigheten var tidiga supportrar."



Litiumjonbatterier är framtiden, menar Peter Carlsson.



"Vätgas är inte ett alternativ. Det är för dyrt, outvecklat och har inte den infrastrukturen. Jag tror att det framför allt är två typer av batterikemier som kommer att dominera batterimarknaden. Båda är baserade på litium, kobolt och nickel, men den ena har mer mangan och den andra mer aluminiumoxid."



Hemligheten bakom att nå lönsamhet i en bransch som historiskt haft det tufft är att hantera den som en processindustri - ett område där Peter Carlsson känner sig hemma - och sikta mot en kostnad på 100 dollar per kilowattimme. I dag ligger den på mellan 200 och 250 dollar per kilowattimme.



"Om vi ska lyckas nå den magiska gränsen måste vi ha den bästa cellkemin och producera extremt kostnadseffektivt. Det är nyckeln till hela miljöomställningen Först då går det att börja bygga mellanklassbilar som har samma prestanda som en förbränningsmotor - eller till och med bättre.”