Norska 20-åringarna lämnade skolan för att bygga Snapchat-konkurrent – nu är deras startup värd 100 miljoner och växer supersnabbt

Gobi är den lilla norska startupen i Silicon Valley som växer så det knakar, och konkurrerar med självaste Snapchat – de har gått från noll till en värdering på 130 miljoner kronor, på två år.

Appen, som är byggd av ett gäng 20-åriga studenter, påminner om Snapchat – men med den avgörande skillnaden att användare kan skicka Snaps i grupper, en funktion som inte finns på Snapchat, i alla fall än så länge.



Gobi har idag 70 000 användare över hela världen, och växer med 3 000-7 000 nya användare per månad – grundarna nu har flyttat till Silicon Valley.



”Vad som började som något roligt för våra vänner på universitetet blev till en app med användare över hela världen. Plötsligt fick stora investerare upp intresset för oss. Det var inget vi planerade, men så fort vi förstod vad som var på gång släppte vi allt och flyttade till Silicon Valley” säger medgrundaren och vd:n Kristoffer Lande till Huffington Post.



Bland investerarna finns norska OS-vinnaren Petter Northug och världens tredje yngsta miljardär: Gustav Magnar Witzø. Grundarna sitter själv på aktieandelar i bolaget till ett värde av kring 100 miljoner norska kronor. De är alla i 20-årsåldern, och har fått tillåtelse att ta en paus från studierna på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet för att realisera sitt drömprojekt, skriver DN.no.



Nu har Gobi tagit in 4 miljoner i kapital för att växa internationellt, och värderas därmed till 124 miljoner norska kronor (132 miljoner svenska kronor).



Den senaste funktionen är så kallade Interactive Stickers, vilket gör det möjligt för användare att lägga länkar och omröstningar ovanpå bilderna de delar.



”Vi skiljer oss från mängden genom att tänka annorlunda och röra oss snabbt. All utveckling kan rullas ut på en månad, från det att idén kommit fram.”