11 saker du kan börja med redan nu – om du vill tjäna extra pengar och bli ekonomiskt oberoende

Hur tänker du kring pengar?



Är du beredd att jobba ett helt liv för en skaplig lön, eller har du som mål att bygga tillräckligt med finansiella tillgångar för att bli ekonomiskt oberoende?



Om du siktar på det senare gäller det att skrida från ord till handling så snart som möjligt, och börja jobba för att ta dig dit - och då gäller det att hitta fungerande strategier. Här är de hetaste tipsen från dollarmiljonärer som själva byggt upp sin förmögenhet, sammanställt av Business Insider.



1. Fokusera på intjäning

Dollarmiljonären Grant Cardone skriver att det i dagens läge inte är möjligt att spara sig till rikedom. Istället bör du fokusera på att hela tiden försöka öka din inkomst genom till exempel lönepåslag och bonusar.



2. Hitta flera olika inkomster

Ett enkelt sätt att tjäna mer är genom att hitta fler sätt att tjäna pengar. Thomas C. Corley gjorde en undersökning bland personer som själva skapat sig sin förmögenhet. Han kom fram till att 65 procent hade tre sätt, 45 procent hade fyra sätt medan 29 procent hade fem eller fler sätt.



De vanligaste "extraknäcken" var uthyrning av bostad, investeringar i aktiemarknaden eller att vara delägare i en sidoverksamhet.

Slutsatsen som drogs var att man bör ha minst tre, men gärna ännu fler, intjäningssätt för att lyckas uppnå rikedomen.



3. Spara för att investera - spara inte för att spara

Cardone skrev att den enda anledningen till att spara pengar är för att investera. Sätt in det på konton som du inte får röra och använd inte pengarna till någonting, inte ens i nödfall. Förutsatt att du sätter in pengar varje månad kommer detta medföra att du måste fokusera på steg ett, nämligen att öka din intjäning.

Nyckeln till att konstant avsätta pengar är att göra det automatiskt. Därmed kommer du aldrig se pengarna innan de försvinner in på ditt skyddade konto, vilket medför att du lär dig leva utan dem.



4. Var handlingskraftig

Undvik att fatta beslut när du är trött, skriver dollarmiljonären Tucker Hughes. Uppmärksamheten och skärpan är enligt honom det viktigaste när man fattar beslut. Tips för att orka behålla skärpan är att se till att börja få de enkla besluten under vardagen att fungera på autopilot. Bland exemplen som finns rekommenderar han att fatta småbeslut så snabbt som möjligt och att planera de återkommande händelserna i god tid innan så att de bara flyter på utan att man behöver lägga energi på dem.



Det kanske mest kända exemplet på att undvika att behöva lägga energi på onödiga saker är Steve Jobs och hans val att alltid bära likadana kläder. Därmed var beslutet fattat redan när han gick upp på morgonen och han kunde lägga sin energi på viktigare saker.



5. Skryt inte - visa arbetsmoral istället

Lägg inte tid och pengar på att visa hur rik du är. Lägg ned tiden på att jobba istället, så blir du känd för din arbetsmoral istället för sakerna du köper. Något som också kommer belöna dig i slutändan. Cardone nämner som exempel att han fortfarande valde att köra en Toyota när han blev miljonär.



6. Ändra hela ditt tankesätt kring pengar

Miljonären Steve Siebold förklarade att första steget för att bli miljonär handlar om att tänka och tro rätt om hur man blir rik. När allt kommer omkring är det enligt Siebold tänkandet som skiljer de rika jämfört med de ordinära.



7. Investera i dig själv

Hughes säkraste investering någonsin var den han gjorde i sin framtid. Hans tips är att läsa åtminstone 30 minuter per dag, lyssna på relevanta podcasts och skaffa sig mentorer. Enligt Hughes räcker det inte att vara expert inom ditt område, du måste även att ha förmågan att prata om alla möjliga ämnen, som till exempel politik, sport eller finans.



Framför allt värdesätter han att man ska konsumera kunskap på samma sätt som man andas luften för att verkligen kunna vara minst lika påläst som de i sin omgivning.



För att betona vikten av att läsa nämner han att flera av dagens framgångsrika läser oerhört mycket, ett exempel är Warren Buffett som uppskattas ägna 80 procent av sin arbetsdag till att läsa.



8. Strunta i den månatliga stabila lönen

De flesta rika människorna har uppnått dit genom att driva eget istället för att vara anställda på ett ställe. Detta då de verkligt duktiga, drivna och smarta vet att vägen till rikedom kommer gå mycket snabbare om de är anställda och jobbar för sig själva istället för den stabila månatliga lönen där du jobbar åt någon annan.



"Massorna garanterar sig själva ett liv inom den finansiella medelklassen genom att välja ett arbete med anspråkslös lön och årliga lönehöjningar," säger Siebold.



9. Sätt upp mål och visualisera att du når dem

För att bli rikare måste du ha ett klart mål och sedan en specifik plan för hur du ska uppnå det målet. Pengarna kommer inte bara dyka upp utan du måste faktiskt arbeta för att uppnå rikedomen.



Rikt folk väljer att fokusera på att bli rika och hänger sig sedan åt saken. Det krävs fokus, kunskap och mycket arbetsmöda för att uppnå målet.



Miljonären T. Harv Eker säger i ett uttalande: "Den största anledningen till att folk inte uppnår det de vill är att de inte vet vad de vill. Rikt folk är fullständigt klara på att de vill ha rikedom."



10. Börja umgås med folk som du ser upp till

Andrew Carnegie, som började med tomma händer och byggde en förmögenhet som en gång i tiden var störst i USA, följde en idé framför alla andra. Hans idé var att omge sig med talangfullt och drivet folk som delade hans vision. Resonemanget går ut på att flera smarta och kreativa hjärnor är betydligt bättre än en ensam. Dessutom blir vi som de människorna som vi omger oss med, vilket förklarar varför rika personer har en förmåga att umgås med andra rika.



Att umgås med mer framgångsrika personer har därmed den fördelen att du kan komma att utveckla ditt sätt att tänka och sätta rejäl fart på dina inkomster. Miljonärer tänker annorlunda än medelklassen om pengar, vilket medför att det finns mycket att tjäna på genom att hålla sig i miljonärers närhet, förklarar Siebold.



11. Sikta på 10 miljoner, inte 1 miljon

Det största finansiella misstaget jag gjorde var att inte tänka tillräckligt stort, skriver Cardone. Han rekommenderar att sikta på betydligt mer än en miljon. "Det finns ingen brist på pengar, däremot finns det brist på personer som tänker tillräckligt stort," skriver Cardone.