Sjusiffrigt på ett år? Här är 10 böcker som hjälper dig bli rik 2017

Här är 10 böcker att läsa i år om du vill ändra ditt tänk kring pengar. CNBC har listat dem:



1. "Think and Grow Rich" av Napoleon Hill (1937)

Hill studerade 500 "self-made" miljonärer, som Andrew Carnegie, Henry Ford och Charles M. Schwab för att komma fram till slutsatsen (som de flesta övriga böckerna på listan också gör): att bli rik handlar först och främst om din mentala inställning.



2. "Business Adventures" av John Brooks (1969)

"Till skillnad från många andra affärsjournalister, har Brooks inte sammanfattat sina teser i så-här-gör-du format, eller förenklade förklaringar för framgång" säger Bill Gates, som rekommenderar boken. "Du kommer inte att hitta några att-göra listor i Brooks verk. Han skrev långa artiklar som går i djupet på ett problem, med en karaktärsdriven story, och förklarar hur saker gick för dem."

3. "The Little Book of Common Sense Investing" av John C. Bogle (2007)

Warren Buffett rekommenderar denna bok till alla investerare, små som stora. Nog sagt.

4. "The Essays of Warren Buffett" by Warren Buffett och Lawrence A. Cunningham (1997)

En samling av Warren Buffetts essäer. Förstå "Oklahoma Oraklets" tänk på djupet.

5. "Tools of Titans" av Tim Ferriss (2016)

Den färskaste boken på listan. Ferriss har intervjuat 200 kändisar, idrottare, hedgefond-kungar och techprofiler för att komma under huden på deras dagliga rutiner och samtidigt besvara frågan: hur blir man miljardär?



6."The Richest Man in Babylon" av George S. Clason (1926) En odödlig klassiker vars tes är att det inte finns någon stor hemlig nyckel som leder till rikedomar. Det gäller att bemästra en handfull enkla koncept, till exempel att leva inom sina tillgångar, skriver CNBC.

7."The Automatic Millionaire" av David Bach (2003) David Bach lyckas avmystifiera jakten på rikedomar. "Du behöver ingen budget, du behöver inte tjäna mycket pengar, och du behöver faktiskt inte någon viljekraft för att skaffa dig en ordentlig förmögenhet" skriver han." Hur gör man då? Det har Bach svaret på.

8. "How Rich People Think" av Steve Siebold (2013) När Steve Siebold började intervjua hundratals rika määnniskor "var han själv totalt pank och ville finna svar som han inte kunde finna i klassrummet." "Det jag lärde mig: för att bli rik, var jag tvungen att lära mig att tänka som en rik person. ... När jag ändrade mitt tänk, började pengarna flöda."

9. "Be Obsessed or Be Average" av Grant Cardone (2016) Nutidens kändaste rådgivare på att bli rik, Grant Cardone, menar att man måste umgås med rika människor för att själv bli det. Det gäller att vara hungrig, besatt och hyper-fokuserad. Annars förblir du en medelmåtta.



10. "The Power of Broke" av Daymond John (2016) "Shark Tank" investeraren och entreprenören Daymond John delar med sig av sin "rags to riches" story. Bokstavligen. Han omvandlade 40 dollar i tyg till 6 miljarder genom klädimperiet FUBU. John menar att begränsningar ska användas som drivkraft till kreativitet och fyndighet.