Nu krisar världens högst värderade startup – här är allt som gått fel på bara 2 veckor

Den 19 februari uppmärksammades bolagets arbetskultur när en tidigare anställd mjukvarutuvecklare anklagade Uber för att vid upprepade tillfällen ha ignorerat förekomsten av sexuella trakasserier, skriver Bloomberg.



Den 22 februari kom en rapport från New York Times som pekade mot att ett strukturellt problem med sexuella trakasserier, samt att anställda tog kokain under ett företagsevent.



Dagen efter stämde Google – via självkörande bil-bolaget Waymo – Uber för stöld av affärshemligheter. Och investerarna Freada och Mithc Kapor anklagade över för att inte göra något åt arbetsplatskulturen, skriver Business Insider.



Den 24 februari fick Uber dementera att de håller på att gräva upp information för att smutskasta den förre anställda som anklagat bolaget för sexuella trakasserier. Samma dag kom det fram att det inte var den mänskliga faktorn som orsakade att Ubers självkörande bil körde mot sex rödljus, enligt New York Times.



Den 27 februari avgick en av Ubers högt uppsatta ingenjörer, Amit Singhal, efter att det framkommit att han anklagas för sexuelle trakasserier på sin förra arbetsplats: Google.



Den 28 februari dyker det upp en video på när Travis Kalanick tar en Uber Black, och hamnar i bråk med chauffören – som anklagar Kalanick för att driva ner priserna, vilket sätt hård ekonomisk press på förarna. När chauffören säger att han har gjort stora förluster på grund av Ubers prispress tappar Kalanick humöret, skriver Bloomberg.



”Vissa människor tar inte ansvar för sin egen skit. De skyller allt i sina liv på någon annan. Lycka till!” Varpå Uber-vd:n lämnar bilen och slänger igen dörren.



Den 1 mars rapporterar Wall Street Journal att Ubers rival Lyft försöker ta in 500 miljoner dollar för att försöka kapitalisera på Ubers motgångar och vinna marknadsandelar.



Den 3 mars, i fredags, rapporterar New York Times att Uber har använt en hemlig teknologi – som de kallar för Greyball – för att undvika myndigheter i USA och Frankrike.