Nu bjuder Nya Zealand dig på en gratis semester – om du går på jobbintervju

Staden Wellington i Nya Zealand har en tech-sektor som skriker efter mer kompetens– så pass att de nu erbjuder en gratis resa dit för 100 intressanta kandidater.



Wellington letar efter nya mjukvarutuvecklare, kreativa- och produktchefer, analytiker och digitala strateger från hela världen – som ska tillföra färsk kunskap, erfarenhet och idéer.



På portalen LookSee Wellington kan du skapa en profil och anmäla ditt intresse. Sedan kommer techbolag i Wellington nominera sina favoritkandidater – de 100 personerna som har fått flest nomieringar kommer bjudas in till Wellington i Nya Zealand för en veckolång vistelse som helt bekostas av staden, inklusive flygbiljetter och boende. Det skriver Travel and Leisure.



Under den veckan kommer kandidaterna att gå på jobbintervjuer med flera ledande techbolag, delta i meet-ups och utforska området.



Deadline för att ladda upp ditt CV på portalen är 20 mars, och resan äger sedan rum mellan 8 och 11 maj i år.