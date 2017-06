Video: Här tappar Uber-vd:n humöret fullständigt – i en Uber Black

Det har inte varit en bra start på 2017 för hajpade taxibolaget Uber.



Först fick de en uppretad allmänhet emot sig för agerandet under protesterna mot Trumps inreseförbud, vilket ledde till att över 200 000 personer raderade sina Uber-konton.



Sedan såg sig Ubers vd Travis Kalanick tvungen att lämna president Trumps ekonomiska råd.



Och i slutet på februari uppmärksammades bolagets arbetskultur när en tidigare anställd mjukvarutuvecklare anklagade Uber för att vid upprepade tillfällen ha ignorerat förekomsten av sexuella trakasserier, skriver Bloomberg.



Bara några dagar senare stämde självkörande bil-bolaget Waymo Uber för stöld av affärsmöjligheter.



Och nu har det dykt upp en video på när Travis Kalanick tar en Uber Black, och hamnar i bråk med chauffören – som anklagar Kalanick för att driva ner priserna, vilket sätt hård ekonomisk press på förarna. När chauffören säger att han har gjort stora förluster på grund av Ubers prispress tappar Kalanick humöret.



”Vissa människor tar inte ansvar för sin egen skit. De skyller allt i sina liv på någon annan. Lycka till!” Varpå Uber-vd:n lämnar bilen och slänger igen dörren.



Vad Travis Kalanick missade var att chauffören spelade in hela utbytet med sin dashcam, och sedan lämnade in videon till Bloomberg.