Obamas nya miljardkontrakt – så ska ex-presidenten tjäna stora pengar

Att vara en amerikansk ex-president är ofta lukrativt – och särskilt lönsamt, verkar det som, kommer det vara för paret Obama.



Barack och Michelle Obama beräknas dra in upp till 242 miljoner dollar under de närmsta 15 åren, på bokkontrakt, talverksamhet och regeringspensionen. Det visar en beräkning från Kogod School of Business at American University, skriver Business Insider.



När Obamas flyttade in i Vita Huset var de värda kring 1,3 miljoner dollar.



Pensionen för en tidigare president är 200 000 dollar per år, priset för ett tal från en ex-president är minst 200 000 dollar per tillfälle, Obamas har redan bokkontrakt värda 40 miljoner dollar och väntas dessutom båda skriva autobiografier som kommer dra in ytterligare 20-45 miljoner – och forskarna bakom studien räknar med att Michelle och Barack kommer ge kring 50 tal om året.



Men Obamas kommer trots det inte komma i närheten den nuvarande presidentens förmögenhetsnivå – enligt Forbes är Donald Trump värd 3,7 miljarder dollar, det vill säga drygt 33 miljarder kronor.