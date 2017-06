Entreprenören som blev miljonär på 6 månader: Så dubblade jag min inkomst på nolltid

Som 18-åring var Peter Voogd frustrerad över sina finanser, och inte nöjd med de futtiga pengar som extrajobbet under gymnasietiden drog in. Han kände sig tvungen att utforska olika sätt att generera extra intäkter.



Han startade en verksamhet med att sälja saker på Ebay – första dagen drog Peter in 91 dollar. På extrajobbet tjänade han en minimilön som drog in 63 dollar per dag, skriver Forbes.



Peter Voogd fick därmed upp ögonen för entreprenörslivet, och såg sig aldrig om igen. Han tog säljjobb för att lära sig de egenskaper han skulle behöva i entreprenörslivet.



Han satte målet att sälja för 1 miljon dollar, motsvarande drygt 9 miljoner kronor. Strategin för att ta sig dit var att sträcka ut handen och etablera kontakt med andra som redan hade nått den milstolpen – en strategi som Peter Voogd fortfarande använder när han ska nå nya mål.



”Jag letar upp de som är bäst på det jag vill göra, de som jag vill efterlikna – och kontaktar dem” säger Peter till Forbes.



Strategin fungerade – Peter Voogd nådde miljon-målet på 6 månader. Därefter tog han sin metod och applicerade den som entreprenör, och byggde sitt eget varumärke – bland annat genom att skriva bästsäljaren ”Six Months to Six Figures.”



Det här är 3 saker att tänka på när du snabbt vill öka dina intäkter, enligt Peter Voogd:



Hitta din drivkraft

Skriv ned dina mål och de starkaste anledningarna till varför du vill nå dit. Se över målen och din motivation dagligen, rekommenderar Peter Voogd.



Bygg ett socialt nätverk som hjälper dig nå dina mål

”Om du vill bli miljonär, vem pratar du med då? Svaret är miljardärer, då når du dit snabbare” säger Voogd. Hans filosofi är: du blir som de människor du spenderar mest tid med.



Utveckla rätt vanor

”Ledsamt nog känner jag en massa panka genier. Inspiration krävs för att skapa handling, men du behöver rätt vanor.”