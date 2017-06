Startupen som snart är värd mer än Snapchat – doldisbolaget tar in nya miljarder

Startupen WeWork är på väg att säkra en finansiering på över tre miljarder dollar från japanska Softbank. Det skriver CNBC:s nätupplaga och hänvisar till källor med insyn i frågan.



WeWork, som grundades av New York-duon Adam Neumann and Miguel McKelvey, hyr ut kontor i andra hand till entreprenörer.



”Under den ekonomiska krisen var det byggnader som stod tomma, och människor som började frilansa eller starta bolag. Jag visste att det borde finnas ett sätt att koppla samman dessa två företeenden” har Adam Neumann sagt till New York Daily News.



Investeringen i WeWork skulle ges i två omgångar, med ett första tillskott på två miljarder dollar. Det är inte heller uteslutet att Softbank väljer att öka sin storlek under andra rundan från en till två miljarder dollar, vilket skulle lyfta hela storleken på investeringen till fyra miljarder dollar.



New York-baserade WeWork värderas idag till 17 miljarder dollar. Efter Softbanks investering skulle motsvarande siffra överstiga 20 miljarder dollar – och därmed överträffa otroligt hajpade Snap, bolaget bakom Snapchat, skriver Inc.



Snap siktar på en värdering på nästan 18 miljarder dollar, när de nu går till börsen.