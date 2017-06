Rekryteraren: Det här är de 5 hetaste kompetenserna 2017

”Vissa saker dök upp om och om igen. Jag jämförde med våra andra rekryterare för att komma fram till de vanligaste kriterierna bland arbetsgivare just nu.”



Det säger Amy Segelin, som jobbar på rekryteringsfirman Chaloner Associates, till World Economic Forum. Här listar hon de hetaste kompetenserna just nu, som de flesta arbetsgivare letar efter.



Sociala medier-kompetens

”En slipad och välpaketerad digital närvaro kommer att styrka din ansökan. Du vill vara en del av samtalet – det här är ett av de enklaste sätten för rekryterare att kolla upp ditt skrivande och din kreativitet innan de bestämmer sig för att träffa dig.”



Dynamiskt ledarskap

”Det handlar inte bara om management längre, utan ledarskap. Har du slipat dina management-kompetenser så att du inspirerar andra och får dem att följa dig, inte bara lyssna?”



Tyngd

”[Företagen] letar efter någon med personlighet och självkänsla, någon som kan kommunicera med stora kunder, samarbetspartners… det är en svår egenskap att utveckla, men du kan jobba på att få bort ovidkommande fysiska och verbala vanor – och kunna gå in i ett rum med självförtroende, snarare än arrogans eller undermålighet.”



Driva förändring

”Har du haft en roll som krävde att du identifierar tillväxt- och utvecklingsmöjligheter samt gör rekommendationer för nya sätt att driva verksamheten på? Har du propagerat för nya initiativ? Den här typen av erfarenhet kommer vara en tillgång för dig inom branscher i snabb förändring.”



Content-strategi

”Jobbkandidater som kan hjälpa ett varumärke eller organisation att berätta sin historia och engagera kunder online är högt eftertraktade just nu. När allt fler företag strävar efter att producera eget innehåll behöver de anställa personer som vet hur man producerar och kurerar content.”