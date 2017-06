Här är allt vi vet om iPhone 8 hittills – och så hög blir prislappen

”Iphone satte standarden för mobila datorer i dess första decennium och vi har bara börjat. Det bästa återstår”, sade koncernchefen Tim Cook i ett uttalande den 8 januari.

Nya modellen iPhone 8 kommer lanseras i höst, och spekulationerna om den har knappast minskat efter att konceptbilder läckt ut – medvetet eller omedvetet – i början av året.



Klart är dock att Apple har mycket att leva upp till. Sedan Steve Jobs död 2011 har bolagets strida ström av banbrytande produkter kommit av sig – Apple Watch blev exempelvis ingen större framgång att tala om.



Reuters räknar kallt med att Apple, i och med iPhone 8, presenterar en modell som visserligen innehåller massa nya funktioner såsom högupplöst display, trådlös laddning och 3D-sensor, men problemet är bara att konkurrerande modeller som Samsung haft liknande funktioner i åratal.



Det hela kan ses som ett tecken på att pionjärandan inom smartphone-industrin är över.



Ett tecken i tiden är kanske också att den globala försäljningen av smarta telefoner steg med blygsamma 2,3 procent till 1,47 miljarder enheter 2016, enligt IDC. Dessutom har många operatörer i USA slutat subventionera mobilinköp, vilket har lett till att kunderna tänker till en extra gång innan de köper en ny modell. Apples långsamma införande av nya funktioner ses också just som ett tecken på att kunderna väljer att behålla sina modeller allt längre.



Uppemot 40 procent av alla iPhones på marknaden är minst två år gamla, enligt en analytiker på Cowen Co. Det faktum att kunderna har väntat med nya köp har lett till att Apple-aktien noterat kursrekord, trots att mycket alltså tyder på den nya modellen inte ser ut att erbjuda någon genombrottsteknik precis.



Det kan dock vara så att Apple medvetet valt att hålla tillbaka vissa funktioner i iPhone7, men samtidigt har just bristen på nya funktioner i förhållande till föregångarna lett till tuff kritik.



”När en marknad blir mättad handlar tillväxten bara om att bättra på. Det här är exakt vad som hände med PC:n. Det är exakt vad som hände med plattor. Det håller på att hända med smarta telefoner, säger Bob O´Donnell på Technalysis Research till Reuters.



Sina vana trogen är Apple tystlåtet över vilka funktioner som den kommande modellen får, men uppgifter från såväl analytiker som asiatiska tillverkare av komponenter pekar mot en skärm baserad på OLED-teknik. Det ger både ett "djupare svart" samt lägre energiförbrukning.



Mobilen kommer troligen också att ha rundade kanter. Men trots det pekar inga tecken i riktning mot en radikal omstöpning. Det är exempelvis inte helt hundra om iPhone 8 kommer att gå att ladda trådlöst. Här bör nämnas att Samsung redan stöder två sådana standarder (Qi och AirFuel) och att Apple ändå nyligen har anslutit sig till det sistnämnda. Dessutom uppges det finnas minst 5 grupper som jobbar med trådlösa tekniker inom Apple, enligt en källa till Reuters.



Nackdelen med trådlös laddning är dock att det kan få priset att skjuta i höjden. Enkelt förklarat beror det på att komponenter för trådlös laddning i mobilen ger så mycket hetta att Apple måste lägga till ett grafitlager för att skydda 3D-sensorn bakom displayen.



Skapar Apple dessutom en display som täcker hela mobilen, vilket är en stark möjlighet, minskar avledningen av värme jämfört med om aluminium täcker vissa delar mobilen.



Sammantaget pekar det mesta på att iPhone 8 alltså kommer gå loss på drygt 1 000 dollar, det vill säga kring 10 000 kronor.



Apple-analytikern Ming-chi Kuo, som är känd för sin pricksäkerhet vad gäller analyser av kommande Apple-hårdvara, menar att bolaget kan överraska genom att introducera ett oerhört avancerat kamerasystem för att skanna objekt i 3D. Detta skulle i så fall i sin tur kunna bana väg för avancerad biometrisk autentisering som exempelvis ansiktsigenkänning, enligt Omni.



Telefonens frontkamera förväntas också vara utrustad med en så kallad time of flight-sensor. Det hjälper visserligen till med autofokus, men sensorn används redan i ett oräkneligt antal telefoner – däribland Blackberry, enligt Techinsights som undersöker chips i teknikutrustning.



En lite mindre, och kanske än mer förväntad förändring, är att Apple skrotar lagringsutrymmet på 32GB till förmån för 64GB. Däremot förväntas Apple behålla 32 GB i de enklare telefoner som släpps i samma veva som iPhone 8– iPhone 7S och iPhone 7SPlus, enligt Omni.



Vissa analytiker spår att Apple kommer plocka bort hem-knappen för iPhone 8, genom att placera både den och en fingeravtryckssensor under glaset på displayen. Det har sin förklaring i att Apple har ansökt om just sådana patent. Fast Company menar också att även På-knappen och volymknapparna kan bli historia i och med iPhone 8.



Apple spenderade 1,8 miljarder dollar på marknadsföring 2015 (inga siffror har släppts sedan dess), vilket innebar en 50-procentig ökning jämfört med året innan och nära fyra gånger så mycket som när första iPhone släpptes i början av 2007.



Forbes konstaterar att det råder tufft tryck på Apple i och med Samsung inte bara har planerat en rejäl omstöpning av sitt flaggskepp Galaxy, utan att Google också kommer med andra generationen av Pixel och Pixel XL.