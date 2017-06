Från 0 till 40 miljoner på två år – så blev den enkla idén i pojkrummet en succéaffär

Startup-Sverige fortsätter att trycka ut succéer. Bland dem sticker Sellpy ut extra mycket ur mängden. Inom loppet av två år har man fått storinvesterere som H&M bakom sig, och en av grundarna utmärktes nyligen på Forbes-lista av techtalanger under 30.



Sellpy har slagit mynt på en industri som få vågat röra – gamla kläder. Deras tjänst gör det enkelt att bli av med kläder du inte behöver längre, och tjäna en slant på kuppen.



"Vi vill göra det lika enkelt att sälja saker som det är att köpa dem. Vi vill att alla, precis som man har en tvättkorg och återvinning, alltid ska ha en Sellpypåse hemma", säger Michael Arnör, medgrundare och vd.



Michael Arnör studerade på det anrika amerikanska universitetet Stanford, och kom hem från USA sommaren 2014. Hemflyttad till pojkrummet ville Arnör röja undan och bli av med gamla kläder. Han sålde dem på Tradera, men kände att den nedlagda tiden inte var värt de småsummor han tjänade in.



Tillsammans med vännen Philip Gunnstam började han sedan tänka vidare på problemet som Arnör stött på, och anade en affärsmöjlighet, om man bara kunde sänka tröskeln. En tredje vän, Oskar Nielsen, hoppade på som tredje medgrundaren till vad som kom att bli Sellpy.se. Med en ängelinvesterare i ryggen tog de snart idén vidare inom ramen för acceleratorn STING i Stockholm.



Sellpys framgång möjliggjordes av mycket grovjobb. När de först testade idén skötte grundarna logistiken själva, och hämtade kläder med tunnelbanan. Idag sköts avhämtning, fotografering, hantering och leveranserna via bolagets 150 anställda och genom avtal med leveransspecialisten Move by Bike som plockar med sig de karakteristiskt blåa plastpåsarna som kunderna fyllt med kläder.



Sellpy fotograferar alla kläder de lägger ut på Tradera.



"Så snart man slutat använda något stoppar man det i påsen. När påsen är full kommer vi och hämtar den och man får en ny och börjar om igen", säger Arnör.



Sellpy tar sedan foto på produkterna (ska vara minst 50 kronor värda) och lägger ut dem på Tradera, där de väntar på köpare. Ordet har spridit sig snabbt inom Sverige, och idag är företaget Traderas största säljare.



Främst består säljvolymen av kläder – Odd Molly-koftor är till exempel en storsäljare, säger den kommersiella chefen Gustav Wessman.



"Men även mer unika varor som till exempel Lego, My Little Ponys och skönhetsprodukter har väldigt bra andrahandsvärde. Vi har också börjat sälja en hel del halvfulla parfymflaskor, som ibland säljs för mer än halva nypriset", fortsätter han.



Sellpys full-service modell ger dem 40 procent av intäkterna från sålda varor, lika mycket som kundens andel, vilket har gett en snabb omsättningstillväxt. Första fulla verksamhetsåret 2015 omsatte man 10 miljoner, en summa som växte till 40 miljoner i fjol. I år är prognosen en ytterligare fördubbling av omsättningen – vilket skulle innebära att Sellpy gått från 0 till 80 miljoner på tre år.



Även om man inte nått lönsamhet än, har de växande intäkterna gjort företaget mindre beroende av riskkapital än många andra techbolag.



I fortsättningen vill man förbättra köpupplevelsen för second hand varor online.



"På samma sätt som vi vill göra det lika enkelt att göra sig av med saker som det är att köpa nytt, vill vi göra det lika enkelt att handla second hand online som det är att köpa nya saker online", säger Wessman.