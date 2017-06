Billigare än till Malmö – nu släpper Norwegian USA-flyg för 600 kronor

Weekendresan till New York blev just mycket billigare.

Det går bra för norska lågprisbolaget Norwegian – under 2016 sattes nytt passagerarrekord med närmare 30 miljoner resenärer. En stor del av den passagerarökningen kan härledas till långdistansflygningarna.



Nu har Norwegian tillkänagivit att de släpper flygbiljetter mellan Europa och USA som kostar från 65 dollar, det vill säga kring 580 kronor – vilket är billigare än många flygresor mellan Stockholm och Malmö.



De prispressande turerna över Atlanten kommer ske med Norwegians nya Boeing 737MAX 8 flygplan från och med juli, skriver Business Insider Nordic.



”Det här är inte bara goda nyheter för den resande allmänheten, utan också för USA:s ekonomi – eftersom vi kommer ta dit fler turister vilket ökar intäkterna och skapar tusentals nya jobb” säger Norwegians vd Bjørn Kjos.



De låga biljettpriserna blir möjliga tack vare mer bränsleeffektiva flygplan, och genom att flyga till New Yorks sekundära flygplatser – som har lägre avgifter, skriver The Guardian.