Forskaren som knäckt koden för att bli 1000 år gammal – hans metod ska försena åldrandet och stoppa livshotande sjukdomar

Silicon Valley är en plats överbefolkad av människor som drivs av en stark övertygelse att teknik kan åstadkomma underverk.



Men även med Silicon Valley-mått mätt är att tanken svindlande att det finns människor vid liv idag som kommer att bli 1 000 år gamla.



Det djärva påståendet kommer från den 53-årige, och något excentriske, brittiske forskaren Aubrey de Grey. Han bor i ett fallfärdigt hus vid slutet av en vindlande grusväg, några kilometer från Los Gatos i vid Kaliforniska bergskedjan Santa Cruz. Det skriver Financial Times.



I huset trängs odiskade stekpannor med urdruckna ölflaskor och hallen med dess höga tak sägs vara designad av stjärnarkitekten William Gladstone.



Aubrey de Grey har ett förflutet på Cambridge University, och var redan för 15 år sedan huvudförfattare av en rapport till årsboken för New York Academy of Sciences – en av USA:s äldsta vetenskapliga sammanslutningar.



I denna presenterade han det banbrytande resultatet att ”den obestämbara senareläggningen av åldrande… kan befinna sig inom räckhåll”.



Aubrey de Grey verkar inom ett forskningsfält som kallas gerontologi, vilket enkelt handlar om läran om den friska ålderdomen. När han kom med rapporten för 15 år sedan sågs han närmast som en dilettant av andra forskare inom området, men under senare år har han fått från upprättelse och ses numera snarare som en av forskningsgrenens mest inflytelserika och publika röster.



Aubrey de Grey menar att fram tills nu har de flesta försöken att bekämpa åldrandeprocessen handlat om att ”fånga” skadliga biprodukter som uppstår till följd av vår ämnesomsättning. Dessa leder till att våra celler både skadas och gradvis förfaller – det leder i sin tur till åldersrelaterade sjukdomar som cancer och demens.



Den brittiske forskaren menar att forskarvärldens bristfälliga förståelse om hur ämnesomsättningen fungerar gör att våra försök att ”blanda oss i” processen snarare har snabbat på förfallet av kroppen än att leda till behandlingar som håller jämn takt med åldrandet.



Aubrey de Grey arbetar idag vid ett center som han själv har varit med och grundat 2009: Strategies for Engineered Negligible Senescense, SENS – Senescense betyder begynnande ålderdom.



Här går inte arbetet ut på att försöka stoppa skadorna hos cellerna till följd av åldrande, utan snarare reparera dem. Tanken är att designa en process som håller förfallet av cellerna under "tröskeln" för där det riskerar att förvandlas till livshotande sjukdomar.



Även om hans forskning blivit mer allmänt accepterad under senare år ses Aubrey de Greys utfästelser om odödlighet inte med blida ögon hos vissa forskare inom gerontologi. Men han tar lätt på kritiken.



”Deras pjåsk stöds inte av bevis. Det ligger en intellektuell oärlighet bakom som i kärnan är djupt emotionell – där felaktigheten bara växer – och den är förknippad med dödens oundviklighet”, enligt Aubrey DeGrey.



Han menar att acceptans av döden var ur ett historiskt perspektiv ett rationellt val, och nödvändigt för att ”kunna fortsätta göra det mesta av våra miserabelt korta liv”. Men Idag har teknikutvecklingen nått så långt att vi har hamnat inom skotthåll för att förlänga vårt liv med befintliga livscykler. Samtidigt har vår fortsatta acceptans kring döden haft en inbromsande effekt för att nå målet om ett längre liv, enligt Aubrey De Grey.



Det traditionella emotionella behovet av att acceptera vår egen död har lett till inställningen att åldrande är något bra, vilket har gjort att de bästa forskarna saknar den glöd som krävs för att driva forskning om åldrande på bästa sätt, enligt Aubrey De Grey.



Genom att hans tidigare skamfilade rykte håller på att försvinna och han idag alltmer ses som en av de allra främsta experterna vad gäller att utveckla metoder för motverka åldrande, har Aubrey De Grey ett hektiskt schema med talaruppdrag över hela jorden – något han egentligen inte är så förtjust i.



Han trivs bäst ute i ”dunklet”, långt bort från storstadens myller.