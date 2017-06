De ska tända 10 000 digitala stjärnor – ”alla behöver IT-kompetens”

”Alla kommer att behöva ha IT-kompetens i någon form. Det gäller att få barn och ungdomar att förstå att IT kan vara som att öppna en magisk verktygslåda.”



Det säger Ulrika Dellby, som har skapat den ideella föreningen Hello World! tillsammans med sin man Dag Wolters.



Branschorganisationen IT- och telekomföretagen räknar med att det kommer saknas 60 000 IT-proffs i Sverige år 2020.



Det första långsiktiga målet för Hello World! är att tända 10 000 digitala stjärnor – det är ingen slump att logotypen består av ett barn som svävar upp mot himlen tillsammans med en jordglob.



Ett problem i sammanhanget är att unga tjejer många gånger kan ha förutfattade meningar om it. Därför bygger en av Hello Worlds grundpelare på att det ska vara hälften tjejer och killar på kurserna.





Andra grundpelare är att verksamheten ska vara tillgänglig för alla, att den ska rikta sig till såväl nybörjare som mer avancerade samt att alla ska ha råd att gå. SJ erbjuder exempelvis gratis tågresor för alla deltagare som inte bor i Stockholm.



Rent praktiskt arbetar Hello World! på två fronter. Det ena går ut på att arrangera så kallade meetups varje helg hos någon av 45 partners – alltifrån spelsuccén King och IT-konsulten Cybercom, till SJ och Klarna. Studenter från KTH anlitas som lärare.



I söndags skedde mötet hos just Klarna, där cirka 100 ungdomar i åldern 8-17 deltog. Klarnas utvecklare hade förberett tre workshop. En av dem rörde Elm, vilket är ett programmeringsspråk nybörjare har lätt att ta till sig.



”Vi delar synen på den ökande bristen på IT-kompetens och tycker att det HelloWorld! gör är jätteviktigt. Våra ingenjörer visar stort engagemang då många själva har barn. Vi tror också att alla människor kommer behöva ha förståelse för kod i framtiden”, säger David Fock, Chief Product Officer på Klarna.







Den andra delen av verksamheten går ut på att arrangera läger. Förra sommaren hölls sex veckolånga läger på Gålö med totalt 288 barn och ungdomar. Dessa fick delta i kurser i digitalt skapande med alltifrån 3D-printing till spel- och apputveckling. I sommar sker lägret vid Ågesta – planen är minst 150 barn och ungdomar per vecka under fem veckor. Det vill säga totalt 750 nya digitala stjärnor som tänds.



En digital stjärna anses tänd så fort en elev har gått kurser motsvarande det man får lära sig en vecka på läger.



Idén till Hello World! föddes när parets IT-intresserade 12-årige son inte tyckte att det fanns någon vettig plats för att träffa andra ungdomar som vill lära sig om programmering. Då sonen exempelvis skulle anmäla sig till CoderDojo, vars gratiskurser rullas ut över hela världen, tog platserna slut på ett ögonblick.



”Nidbilden av den nördiga programmeraren stämmer inte längre. I USA kryllar det av Science, Engineering, Technology and Mathematics-läger, STEM, men Sverige har inte så mycket av den varan”.



Ulrika Dellby menar att HelloWorld! är en vinn-vinn för alla. Dels stärks Sveriges framtida kompetensförsörjning inom IT, dels får partnerbolag kontakt med studenter som kan bli attraktiva anställda – samtidigt som studenter får chans att tjäna extra pengar.



Ulrika Dellby tar inte ut egen lön och Hello World! arbetar genom så kallade differentierade deltagaravgifter. Det vill säga kostnaden för ett veckoläger ligger på alltifrån 900 till 7 900 kronor beroende på vad föräldrarna tjänar. Precis samma upplägg gäller för dagläger, men då ligger kostnaden på 400 till 3 900 kronor.



Intäkterna behövs dels för att kunna genomföra kurser och läger, dels för att kunna utveckla kursmaterial och till ett litet kansli med egen personal.



”Vi finns bara i Stockholm än så länge, men ambitionen är att få det så stort att det blir ett självspelande piano”.