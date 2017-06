Segdragen hamnkonflikt får konsekvenser för svensk konkurrenskraft

De upprepade strejker som pågått under året i Göteborgs Hamn får nu allt mer allvarliga konsekvenser för svensk industri och handel. Hamnen som står för 60 procent av all containertrafik till och från Sverige har under perioder bara kunnat utnyttja cirka 30 procent av sin kapacitet.

"Vi ser att fler och fler svenska företag drabbas allvarligt av konflikten. Basindustrin och övriga näringslivet tvingas i den mån det är möjligt till både sämre och dyrare transportlösningar då varor som tidigare gått via hamnen nu måste ta andra vägar in och ut ur Sverige. I förlängningen leder detta till att investeringar flyttas utomlands vilket är förödande för svenska företag och arbetstillfällen", säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Bakom de upprepade strejkerna står Hamnarbetarförbundet avd. 4 (Hamn4an), ett utbrytarfack som bröt sig loss från Transportarbetareförbundet för cirka 45 år sedan. Nu punktstrejkar de för att få ett eget kollektivavtal, trots att hamnbolaget APM Terminals (APMT) redan omfattas av samma riksomfattande kollektivavtal som alla andra hamnar i Sverige. Med dagens regler kan en arbetsgivare i denna situation utsättas för stridsåtgärder trots att kollektivavtal redan finns på arbetsplatsen. Hamn4an har erbjudits ett så kallat hängavtal på Transportarbetareförbundets kollektivavtal, som skulle innebära en långsiktig lösning för hamnen, men har avvisat detta.

"Hamn4an anser att APMT bland annat förvägrar dem fackliga rättigheter vilket inte är korrekt. Bolaget ger Hamn4an alla de rättigheter som enligt lag gäller för fackförbund utan kollektivavtal", säger Joakim Ärlund.

De många och utdragna konflikterna har fört med sig att en kartläggning nu görs av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kring hur vanlig denna typ av konflikter är.

"Det är bra att regeringen börjat agera i frågan, men mer måste göras för att inte konsekvenserna för näringslivet ska bli ännu större. Utifrån dagens regelverk har vi dåliga förutsättningar att nå en långsiktigt hållbar lösning på konflikten", avslutar Joakim Ärlund.