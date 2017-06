Här är 6 sätt att imponera på jobbintervjun – enligt Facebook-chefen för rekrytering

Oavsett vad det är för jobb du söker är nyckeln att imponera under intervjun. De goda nyheterna är att det är en förmåga som det går att öva sig till.



Miranda Kalinowski är Facebooks globala rekryteringschef, och ansvarig för att den amerikanske techjätten ska anställa de personer som kan bygga inför framtiden.



Det här är de 6 nyckelfrågorna du måste knäcka för att lyckas imponera på intervjun enligt Miranda Kalinowski, skriver Business Insider.



Tänk på värderingar

Se till att koppla samman dina egna erfarenheter med företagets centrala värderingar och mål. Facebook letar till exempel efter personer som är kreativa och älskar att bygga nytt.



Ge detaljer

Det kommer aldrig gynna dig att vara vag – rekryterare kommer att vilja höra detaljerade och konkreta exempel på hur du läser problem, och det är den din tankeprocess som är mest relevant, enligt Miranda Kalinowski.



Ha självförtroende, våga vara ärlig

Var din egen talesperson, och våga börja om ifall du snubblar under intervjun. Att erkänna att du behöver börja om kan göra att du vinner pluspoäng för din öppenhet.



För ett samtal

Det är helt essentiellt att vara ordentlig förberedd – men se till att du alltid tar dig an intervjun som ett dynamiskt samtal, och undvik att bara rabbla upp inlärda fraser.



Visa din entusiasm

Du behöver hitta ett sätt att uttrycka din entusiasm inför din intervjuare, säger Miranda Kalinowski och nämner ett exempel där en kandidat var så pass entusiastisk över att jobba på Facebook att hen erbjöd sig jobba gratis. Även om de aldrig skulle gå med på ett sådant anbud gav det en tydlig signal på kandidatens entusiasm, säger Miranda.



Gör din hemläxa

Ta reda på hur företagets rekryteringsprocess ser ut, och vad de kommer att vara ute efter när du pratar med dem. Det finns alla möjligheter i världen att lära dig mer om din potentiella arbetsplats innan du går på intervjun. Större företag som Facebook har även egna karriärsajter med resurser för att hjälpa dig på traven.