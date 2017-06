Börspsykologen: Det här är det största misstaget du kan göra som investerare

Denise Shull är beteendecoach och forskare med börsen som specialområde. Skaparna av den populära TV-serien Billions använde sig av hennes expertis för att ta fram karaktären Wendy Rhodes, som är den fiktiva hedgefonden Axelrods psykoterapeut.



Shull är före detta trader, med examen i beteendeekonomi från Harvard och neuropsykoanalys från University of Chicago. Denise Shulls forskningsbidrag "The Neurobiology of Freud's Repetition Compulsion" anses banbrytande inom det sistnämnda området.



Hon använder sig av begrepp som fomo ("fear of missing out") för att beskriva irrationellt beteende på finansmarknaden. I en intervju med Business Insider svarar hon på frågan om vilket som är det största misstaget som investerare gör:

"Jag skulle säga att det är att behålla positioner för länge - i hopp om större vinster eller att ta igen förluster. Det kan både grunda sig i rädsla för missade möjligheter och rädsla för att ångra sig i efterhand" säger Denise Shull.

Även de som försöker att agera rationellt går ofta i denna fälla, med följden att de behåller innehav för länge, enligt henne. Inom beteendeekonomi kallas det för konfirmeringsbias.



Läs mer om att investera på VA Finans.