Spotify-kusinen växer med 400% – ”vi tävlar mot två fulla DJ:s som inte har en aning vad de håller på med”

Soundtrack Your Brand växer med 400 procent i en bransch där konkurrenterna är "två fulla DJ:s". Nu tar de in 200 miljoner i kapital för att växa ytterligare.

Soundtrack Your Brand har tagit in 22 miljoner dollar, närmare 200 miljoner kronor, genom en finansieringsrunda med svenska Industrifonden och brittiska Balderton Capital i spetsen. Det framgår av ett pressmeddelande.



I rundan deltog även befintliga investerare som Telia, Northzone, Creandum och H&M-familjens investmentbolag HMP.

Till Di Digital uppger medgrundaren Anders Liffgarden att bolaget avser att använda kapitalet till att expandera internationellt.



”Vi ska dels sälja vår tjänst till de stora kedjorna i USA och på andra håll i världen. Men vi ska även utveckla vår onlineförsäljning till småföretag”, sade han.



Det framgår inte hur stort Soundtrack Your Brands företagsvärde är efter rundan. Däremot har Andreas Liffgarden och Ola Sars gemensamma ägarandel minskat från 20 procent till 15 procent.



Soundtrack Your Brand drog igång för fyra år sedan och hjälpte Spotify med att lansera två tjänster riktade mot företag, Spotify for business och Spotify for enterprises.



Med tiden har man utvecklat en egen musikplattform. Grundarna uppger att bolaget har växt med närmare 400 procent under 2016, både vad gäller omsättning och antalet användare, skriver Breakit.



Nu siktar Andreas Liffgarden och Ola Sars på att bli störst inom bakgrundsmusik, en bransch som fungerar väldigt dåligt, enligt dem själva.



“Det är brända cd-skivor, det är innehåll som inte alls passar i miljön och folk har så dålig koll på hur rättighetspengar ska betalas ut. I princip handlar det om piratkopiering. Man kan säga att vi tävlar mot två fulla DJ:s som inte har en aning om vad de håller på med”, säger Andreas Liffgarden till Breakit.