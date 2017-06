Sök jobb på under 30 sekunder, utan CV – här är startupen som gör det enkelt för dig att hitta drömjobbet

”Vår vision är att det ska vara möjligt för människor att söka jobb var man än är, på mobilen, på mindre än 30 sekunder.”

Det säger Gustaf Winnberg, som är vd för Uptrail – en svensk startup från 2015 som vill förändra hur vi söker jobb. Det ska gå snabbt, enkelt och via mobilen. Deras plattform annonserar ut jobb inom IT, sälj, marknadsföring och design.



Du ansöker genom en snabb och slimmad ansökningsprocess som går ut på att du besvarar ett par frågor och sedan bifogar din Linkedin-profil. Tanken är att många föredrar att söka jobb i mobilen, samt hittar lediga jobb via sitt kontaktnät i sociala medier – snarare än på traditionell väg.



”Att kunna söka jobb via mobilen ser vi som lika självklart som att kunna betala sina räkningar eller läsa tidningen mobilt. Nästan hälften av befolkningen använder sin mobil för mobilt BankID redan – varför skulle de inte använda den för att söka jobb?”



Det säger Gustaf Winnberg, och hänvisar till en undersökning från Boston Consulting Group som visar att 30 procent använder mobilen när de letar jobb. Det verkar som att Uptrail har prickat rätt i tiden; startupen har trefaldigt ökat omsättningen mellan 2015 och 2016, och växer organiskt utan att ta in kapital.







”Numera är det inte bara startups som annonserar hos oss, utan även de riktigt stora bolagen som Telia, IKEA och Handelsbanken. Det som förenar våra kunder är att de vill satsa på en modern strategi.”



Gustaf Winnberg menar också att den förenklade ansökningsprocessen inte bara ger fler sökanden, utan faktiskt också mer kompetenta slutkandidater.



”De bästa kandidaterna på marknaden har förmodligen redan ett jobb – de hinner inte sitta och fila på något cv. De vill kunna söka snabbt och direkt.”



Uptrail har inga direkta konkurrenter på den svenska marknaden, enligt Gustaf Winberg, utan de tar sikte på de stora jobbjättarna. Han jämför med digitala säljmetoder, såsom på Spotify, som går ut på att du ska kunna bli kund på så få klick som möjligt.



”Rekrytering och HR har mycket att lära av hur man förvärvar kunder digitalt. Och inom en bransch som IT där det råder stor brist på kompetens gäller det att öka konverteringen av bra kandidater, man har inte förstått hur viktigt att det är att maximera kandidatupplevelsen.”