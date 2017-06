Så lyckades de gå i pension som miljonärer vid 30 – efter några års jobb som lärare

När paret Joe och Ali Olson gick i pension för cirka ett och ett halvt år sedan var de båda i 30-årsåldern, och dollarmiljonärer – efter att endast ha jobbat några år som lärare. Nu är de ekonomiskt oberoende och reser jorden runt tillsammans med sin ett år gamla dotter, skriver Business Insider Nordic.



Deras strategi för att bli pensionärer ungefär hälften så gamla som de flesta andra gick dels ut på att minimera sina levnadskostnader och spara 75 procent av inkomsten – dels att skaffa flera extra intäktskällor.



Joe och Ali utökade sina inkomster med upp till 50 procent per år genom att ta sig an en rad extrajobb, såsom att undervisa i sommarkurser och läxhjälp efter skoltid. Men det var inte tillräckligt för att nå målet ekonomiskt oberoende.



Så de började köpa upp billiga fastigheter i och kring Las Vegas där de bodde, kring finanskrisen 2008. De hyrde ut fastigheterna och drog därmed in intäkter som översteg kostnaderna för bolånen.



”Det kändes som en bra affär eftersom vi köpte fastigheten för 120 000 dollar, när den hade kostat 360 000 dollar bara två år tidigare. Men sedan bara föll priserna… men vi tjänade ändå pengar varje månad eftersom hyresintäkterna översteg amorteringarna på bolånet med en god marginal” säger Joe om den första investeringen.



Och när marknaden sedan vände och återhämtade sig började fastigheterna gå med stadig vinst, tills paret Olson satt på tillgångar värda över 1 miljon dollar (strax under 9 miljoner kronor).



”En del hedgefonder kom och började köpa upp hyresfastigheter vilket fick priserna att gå upp en del. Så jag började titta på andra marknader och investera i andra områden” säger Joe till Business Insider.



Idag äger de 15 fastigheter, vilka sammanlagt genererar tillräckligt med intäkter för att de ska vara ekonomiskt oberoende och kunna resa runt.



”2015, efter att ha jobbat i åtta år, sa vi upp oss och började resa.”