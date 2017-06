Från skuldsatt 20-åring till miljonintäkter på 6 år – det här är hans metod

När Kyle Taylor i 20-årsåldern tog examen från universitet satt han på studieskulder på över 400 000 kronor, och var så pass desperat att han plockade upp småskrammel från gatan.



”Jag hade tagit många dåliga finansiella beslut” säger han till CNBC.



Idag är Kyle 30 år gammal och miljonär. Han är grundare samt vd för ett mediebolag med kring 50 anställda, 14 miljoner unika läsare per månad och drar in säljintäkter på 178 miljoner kronor årligen, enligt Business Insider.



Vägen dit? Extrajobb, strikt sparande, stenkoll på utgifterna – och bloggande.



Under studietiden insåg Kyle att han förmåga att få udda extraknäck. Folk frågade honom alltid hur han lyckades hitta dem.



”Det gav mig idén att det vore kul att skriva om det som ett sätt att hålla koll på mig själv och processen med att amortera mina skulder. Det började som en hobby, inte en affärsidé” säger han i podcasten So Money.



Kyle skrev på bloggen, som heter The Penny Hoarder, i flera år utan att det egentligen hände något. Men sedan började läsare höra av sig, och en reporter från tv-programmet Oprah gjorde en intervju med honom.



Då insåg han affärspotentialen – Kyle bestämde sig för att jobba med bloggen måndag - torsdag och sedan med extraknäcken resten av veckan för att gå runt. Han började dra in intäkter genom att göra sponsrade inlägg på bloggen, samt använda GoogleAdSense och affiliatenätverk.



Affiliatenätverk, som är ett system genom vilket annonsörer matchas ihop med webbplatsägare, står nu för 95 procent av bloggens intäkter. The Penny Hoarder har under tiden också gått från ett personligt projekt till mera allmän rådgivning kring privatekonomi.



Här är Kyle Taylors metod för att vända skuld till miljonintäkter:





Han sparade hälften av sin inkomst. Av den resterande hälften gick 30 procent till nödvändiga utgifter, och 20 procent till ”nöje”.

En ”date night” med de personliga finanserna varje söndag. Han lagar en god middag till sig själv, häller upp ett glas vin och går igenom veckans utgifter.

Han byggde extra inkomstkällor. Istället för att satsa allt på en välbetald karriär skaffade han intäkter genom flera olika ströjobb.