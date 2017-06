Hur får du en del av riskkapitalet?

Enligt en sammanställning gjord Av Di Digital i början av året fanns det över 20 miljarder kronor i fonder redo att investeras i svenska och europeiska bolag. Och under perioden januari-juli i år kammade svenska startupföretag hem tolv miljarder kronor i investeringar. Senast i måndags skrev Breakit om det glödheta investeringsklimatet.

Bolagen som drog in mest

Nya techbolag är extra intressanta bland investerarna och några av de svenska bolag som fått del av årets pengaregn är musiktjänsten Soundcloud, dataspelsbolaget Starbreeze, adtechbolaget Widespace, e-handelsföretaget Babyshop och privatekonomiappen Tink. Efter rundan i våras, där bolaget fick in 85 miljoner, har Tinks värdering tredubblats och ligger nu på 334 miljoner kronor.

Det bolag som drog in mest under årets sex första månader är, föga överraskande, musiktjänsten Spotify med 8,2 miljarder kronor. Investeringen eldade på rykten om en nära förestående börsnotering, under 2017.

Så övertygar du investeraren

Du som driver ett snabbväxande företag och funderar över hur du ska övertyga investerare, hur ska du göra? Och vilka vanliga misstag bör du undvika? Du hittar bra grundinformation här via riskkapitalföreningen SVCA samt vid den här ordlistan.

För dig som snabbt vill få en överblick över svenska venture capital-bolag finns några listade här och här. Ännu fler bolag finns i den här nordiska rapporten. För att summera ur listorna:

• EQT Ventures

• Springfield project

• Backing Minds

• 500 startups

• Zenith Ventures

• MOOR

• CBC Investment Group

• Creandum Atomico

• Verdane Capital

• HealthCap AB

• Industrifonden

• Northzone

• Kreos Capital

Hur ökar du dina chanser att ta del av investerarnas pengar då? Och vad vill investerarna absolut inte höra? Så här svarar Sabina Wizander på Creandum. Och så här säger Susanne Najafi på Backing Minds.

Vill du läsa mer?

På SEBs nyhetssajt Make it hittar du massor av inspiration, tips och råd.