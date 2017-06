7 välbetalda och efterfrågade yrken i Sverige just nu – där det anställs tusentals

Snart tar robotarna över jobben, men inte än. Här är 7 heta, och välbetalda, yrken i Sverige just nu.

Snart tar robotarna över – nästan hälften av allt arbete som vi människor gör idag kommer att vara automatiserat redan 2055, enligt en ny rapport från McKinsey Global Institute.

Men vi är inte där än: det finns fortfarande många öppningar för välbetalda jobb på den svenska arbetsmarknaden just nu, inom flera olika yrkesbanor. Här är några av dem.

Samtliga yrken listade har en snittlön på minst 29 000 kronor per månad. Medianlönen för hela Sverige är enligt den senaste mätningen 28 500 kronor per månad, oavsett yrke. Sammanlagt annonseras nästan 6 000 jobb inom de här kategorierna ut på Platsbanken just nu.

Sjuksköterska

Lediga jobbannonser just nu: 2 023

Snittlön per månad: 33 700 kr

Fysioterapeut, Ergonom, arbetsterapeut

Lediga jobbannonser just nu: 669

Snittlön per månad: 29 400 kr

Mjukvaru- och systemutvecklare

Lediga jobbannonser just nu: 1763

Snittlön per månad: 42 800 kr

Civilingenjör

Lediga jobbannonser just nu: 584

Snittlön per månad: 44 800 – 50 740 kr

Speciallärare/Specialpedagog

Lediga jobbannonser just nu: 282

Snittlön per månad: 30 900 kr

Specialistläkare

Lediga jobbannonser just nu: 402

Snittlön per månad: 62 900 kr

Inköpare och upphandlare

Lediga jobbannonser just nu: 218

Snittlön per månad: 39 400

Källor: Arbetsförmedlingen/Platsbanken, SCB