Här är svenska tech-investerarnas nya miljardsatsning

Riskkapitalbolaget Atomico med Skype-grundaren Niklas Zennström i spetsen har stängt en fond, Atomico IV, på 6,5 miljarder kronor för investeringar i serie A-skeden. De har kopplat in ett blytungt expertteam med bland andra Spotifys förra marknadschef Sophia Bendz.



Syftet: att skala europeiska bolag till samma storlek som Facebook och Google.



När jag kommer in på SUP46 ber Atomicos grundare Mattias Ljungman om ursäkt för att han måste hinna avsluta ett pågående samtal. Vem vet, han kanske pratar med en grundare till det som kan komma att bli Europas svar på Google eller Facebook?



Det är lätt att låta sig luras av Mattias Ljungmans något pojkaktiga laidback-stil.

Vi talar ändå om en man som har hållit på med investeringar i 17 år och träffat bolag från världens alla hörn. 2006 drog han igång Niklas Zennströms riskkapitalbolag Atomico – Niklas Zennström sålde Skype för 2,6 miljarder dollar året dessförinnan.



”Fonden förverkligar Niklas Zennströms dröm om ett stöd som inte fanns när han byggde upp fildelningstjänsten Kazaa och senare Skype”, säger Mattias Ljungman.



Europa fick under förra året se 1 700 såddfinansieringar och serie A-rundor, 855 miljarder kronor i fusioner och förvärv samt över 30 börsintroduktioner – men Niklas Zennström menar att bredden och kvaliteten på finansieringen inte håller jämna steg med utvecklingspotentialen hos europeiska bolag.



Kraven att få ta del av fonden är dock extremt högt ställda. Bra duger inte, utan endast det bästa är gott nog när Atomico letar bolag.





Fotograf: Yvonne Åsell/TT



Redan när jag för första gången träffade Mattias Ljungman för ett par år sedan berättade han att Atomico träffar tusentals bolag per år, men blott 5-10 får in kapital. Nålsögat verkar inte ha vidgats i och med fjärde fonden precis.



Precis i samma veva som Mattias Ljungman håller på att avsluta samtalet träder Spotifys förra marknadschef, Sophia Bendz, in i rummet med ett gåtfullt leende. Förutom en kortare period som Deloitte-konsult hade hon bara hunnit jobba ett år på PR-byrån Prime när hon av ren slump sprang på Martin Lorentzon på en fest.



Denna hade nyligen hunnit starta Spotify med Daniel Ek, och det blev många och långa samtal dem emellan – det slutade med att Sophia trots sin korta karriär fick posten som marknadschef på det som skulle bli ett av Sveriges, och kanske även ett av världens, hetaste techbolag.



Tror du på tur?

”I början anställde Spotify på driv snarare än perfekta cv:n. Det hade heller aldrig fungerat att plocka in en marknadschef från Coca-Colas Sverige-kontor i Haninge. Men det handlade väl om tur, tajming och att jag verkligen visade att jag ville jobba stenhårt för att göra Spotify till vad det faktiskt är”.



Hon får ofta frågan vad som är hemligheten bakom att bygga unicorn-bolag som Spotify (unicorns är bolag som värderas till minst 1 miljard dollar), men menar att det inte finns något universalrecept. Det vill säga; gamla sanningar som att jobba hårt, ständigt utvecklas och att plocka in rätt folk är vad som gäller än idag.



”Verksamheten kunde tappa lite i fart ett halvår om vi rekryterade ”fel person” på seniornivå”, säger Sophia Bendz.



Just att få in rätt folk för att snabbt skala verksamheter är en av de hjärtefrågor Atomico hjälper entreprenörer med i sin fond. Ett team bestående av idel experter med erfarenhet från några av världens mest framgångsrika bolag, såsom Facebook och Google, ska bana väg för liknande europeiska framgångssagor.



”För entreprenörer blir det ungefär som när ett barn kommer in i en godisaffär och får plocka åt sig de bästa bitarna”, säger Mattias Ljungman.



”Duktiga entreprenörer har ofta många alternativ och vi kan hjälpa dem på ett mer meningsfullt sätt än bara finansiering. Du slipper helt enkelt uppfinna hjulet på nytt”, säger Sophia Bendz.



Mattias Ljungman ser exempelvis stora fördelar med Sophia Bendz omfattande nätverk och hennes kunnighet i hur man etablerar sig i USA. Som grädde på moset har hon också gjort flera bra investeringar som affärsängel.



6,5 miljarder kronor är en rejäl fond för Serie A-investeringar, och kan exempelvis jämföras med att Investor tog i så man sprack när man stängde EQT Ventures på 5,2 miljarder kronor under försommaren. Idén är dock densamma: att skapa framgångsrika techbolag med Europa som bas, genom att hjälpa till med utvecklingem.



Inte helt oväntat ser man att AI skulle kunna leverera nästa Google eller Facebook genom exempelvis avancerade personliga assistenter och annat.



”AI kommer att förändra vårt tänkande och spänner tvärs över en rad områden som exempelvis kan inkludera mediciner. Vi människor kommer att se annorlunda på tillvaron när vi lär oss mer om hur maskiner tänker, och kan komma på bättre lösningar”.



Mattias Ljungman vill inte gå in på vilka investerare som skjutit till kapital, annat än att det rör sig om alltifrån institutioner och pensionsfonder till framgångsrika entreprenörer.



”Europa befinner sig i en intressant period där vi ser en enorm tillväxt i teknikbranschen. Europa har också en stark bas med 4,7 miljoner ingenjörer, att jämföra med USA:s 4,1 miljoner. Vi lever i en värld som rör sig så snabbt att det verkligen gäller för entreprenörer att tänka igenom vad som driver en, och hur man relaterar till andra människor” säger Mattias Ljungman.



Han pekar på att bolag som finska spelundret Supercell, med megasuccén Clash of Clans, redan är värderat till drygt 10 miljarder dollar. Detsamma gäller Kinneviks guldägg, e-handelsjätten Zalando. Men det finns också enorma europeiska framgångar som folk i gemen inte tänker på.



”Den tyska affärssystemsleverantören SAP är värderad till 100 miljarder dollar och är inte äldre än Microsoft”, säger Mattias Ljungman.



Jag inte kan låta bli att dra skämtet om att SAP tar så lång tid att rulla ut att man måste börja om direkt när man är färdig med sista användaren. Mattias Ljungman ser dock stora förändringar idag när det gäller att kunna implementera mjukvara allt snabbare.



”Det är lite som Moore´s lag där farten på processorer, molntjänster och annat hela tiden fördubblas. Förändringarna går snabbare än någonsin nu. Dessutom får människor djupare access i och med smarta telefoner”, säger Mattias Ljungman.



Atomico tycker sig exempelvis ha funnit ett guldägg i estländska sälj- och CRM-vertyget Pipedrive.



Sophia Bendz tycker att det är både är skönt och intellektuellt stimulerande att via Atomico få chansen att arbeta med personer som redan har kommit så långt i livet att de inte behöver blåsa upp sina egon.



”Det blir ingen politik eller skitsnack, utan bara fokus på det som ska göras”, säger hon.



När jag frågar duon vad som krävs för att nästa Google eller Facebook ska komma från Europa svarar Mattias Ljungman att endast är en tidsfråga innan kontinenten får ett sådant bolag. Sophia Bendz passar på att lägga in en brasklapp.



”Jag tror att det bolaget redan har skapats”.



Här är några av experterna i Atomicos proffsteam:

Niall Wass: Motorn bakom att ta Uber från en verksamhet i USA och Kanada till att omfatta drygt 60- talet länder.

Benjamin Grol: Har en bakgrund som ingenjör, datascientist och growth-hacker och var starkt bidragande orsak till både Googles och Facebooks framgångar.

Dan Hynes: Har jobbat på både Skype och Google och är rekryteringsexpert.

Sophia Bendz: Expert på marknadsförings- och varumärkesstrategier efter 8 år som marknadschef på Spotify.