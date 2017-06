Här är klippet som fick YouTube och Disney att dumpa PewDiePie

Först ut att avsluta sitt samarbete med Pewdiepie, som svar på hans antisemitiska skämt, var Disney. Efter det ringde Youtube och förklarade att man nu ställer in andra säsongen av "Scare Pewdiepie". Med andra ord en dålig vecka för YouTubes svenska superkändis.



Den 11 januari laddade Pewdiepie upp en video där han reagerar på två män som skrattande håller upp en skylt med texten "Death to all Jews". Det var Pewdiepie som betalade männen för att genomföra "skämtet" genom frilanssidan Fiverr.

Tanken bakom klippet var att visa hur enkelt det är att få vem som helst att göra vad som helst för pengar. Videon har dock tagits bort från Pewdiepies Youtube-kanal efter kritiken. Men som vanligt försvinner inget från internet. Här ligger klippet fortfarande kvar på Youtube. I bakgrunden hör man Pewdiepie säga "I paid for this".



