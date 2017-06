Här är alla svenska klockbolagen som ska utmana Daniel Wellington

Vintage-inspirerade klockorna Clairette har nått sitt Kickstarter-mål efter bara 10-dagar.



De är den senaste i en lång rad av klockbolag som försöker göra en Daniel Wellington – klockbolaget som Filip Tysander byggde till ett miljardimperium på fem år.

Gadd, Boom, Ivy Watch Co, Aevi Watches, Kompass Watches och Belos Watches är andra exempel. Förra veckan lanserade också Malmöbolaget Anima den uppkopplade klockan Kronaby, enligt Di Digital.



G-Lab 21 i Göteborg matchar entreprenörer och riskkapitalister – de räknar med en anstormning av klockbolag i vår, precis som förra våren.



Det kan tyckas paradoxalt att så många entreprenörer satsar på klockor i en tid när alla går runt med smarta telefoner som snabbt ger svar på vad klockan är. Enligt Clairette-grundaren Jakob Martin är det dock inte så märkligt.



”Det handlar om att kunna skilja ut sig från mängden och ha något som man känner representerar en själv. Det kräver valmöjligheter”, säger han.



Jakob Martin är 28 år och började intressera sig för klockor redan under gymnasiet. Nu tar han alltså klockintresset ytterligare ett steg genom att starta eget klockmärke ihop med en kompis.



”Det här är möjligt mycket tack vare att Daniel Wellington lyckades få generation X att vilja sätta klockor på handleden”.



Det som ska få Clairette att lyckas konkurrera bland alla nya klockbolag är att det finns utrymme för vintage-inspirerade klockor modell mindre, enligt Jakob, som menar att många av dagens nya klockor kännetecknas av att de är stora och iögonfallande.



Clairette-klockorna tillverkas visserligen i Hong-Kong, men har läderarmband från Tärnsjö Garveri i Sverige. Kickstarter-pengarna ska bland annat användas till att täcka kostnader för att skapa hemsidor – allt över 150 000 kronor ser Jakob Martin som plus på kontot.



”Vi såg Kickstarter som ett kvitto på om det är något vi ska fortsätta med och det känns självklart att göra det med tanke på att vi nådde målet så snabbt”.



Priset ute i handeln ska ligga på cirka 2 500 kronor, vilket placerar Clairette i ett något högre prissegment än Daniel Wellington-klockorna.



G-Lab 21 i Göteborg märker tydligt av klocktrenden bland entreprenörer. Bolaget drog igång hösten 2014 och är en mötesplats där man bland annat driver acceleratorn Grow ihop med Connect Sverige Region Väst. Det dröjde bara till våren 2015 innan G-Lab 21 hade minst ett klockbolag i veckan som hörde av sig. Nu räknar man kallt med en ny anstormning i vår.



”Klockor är en vårprodukt och passar inför studenter och annat. Så jag tror att det blir full fart”, säger Peter Kurzwelly, som är en grundarna av G-Lab 21.





Klockbolagen vill ofta få hjälp med Kickstarter-kampanjer och annat, men problemet är bara att entreprenörerna sällan har tänkt tillräckligt långt.



”Det Filip Tysander lyckades med var klockrent, haha. Han tänkte att alla Handels-killar som skulle ut och jobba behövde en klocka till kostymen och att det inte fanns tillräckligt med billiga, men ändå snygga klockor”.



Men många av bolagen brister just i det här med vilka kunder man ska ha, enligt Peter Kurzwelly. Men anstormningen innebär ändå inte att han stänger dörren för klockbolag som vill få hjälp att vässa affärsidén, utan han är ändå alltid nyfiken på tanken som ligger bakom – och det är i just det avseendet som det ofta brister.



”Många tror att det räcker med att skissa en klocka, beställa den via Alibaba och marknadsföra det via sociala medier. Jag gillar ändå att man försöker och skaffar viktig entreprenörserfarenhet på köpet även om det kanske inte blir klockor de flesta lyckas med precis”.



Han menar att Daniel Wellington-succén har fyllt en viktig funktion som inspirationskälla – klockorna säljs numera över hela världen med skyhöga marginaler, vilket bland annat har lett till att Filip Tysander enkelt kunna hosta upp 104,5 miljoner kronor för Stockholms dyraste lägenhet.



Peter Kurzwelly tycker, trots de många gånger skyhöga marginalerna på klockor som tillverkas i Kina, att man inte bör döma ut kvaliteten på dem, utan låga tillverkningskostnader uppnås genom storskalig produktion i gigantiska fabriker.



”Det som produceras i Kina är inget skräp precis”.



Daniel Wellington insåg värdet av att bygga en story kring varumärket, enligt Peter Kurzwelly.



”Det handlar om snyggt paketerad marknadsföring där storyn känns som hämtad ur the Great Gatsby. Den har skjutits ut på ett effektivt sätt via Influencers i sociala medier.”



”Det spelar igen roll om det är sant eller ej. The Great Gatsby är inspirerad av en man som levde på en segelbåt. Så den här typen av stories har fungerat förut”, säger Peter Kurzwelly.





