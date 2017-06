Lånade av föräldrarna för att bygga bolag i källaren – nu omsätter han 700 miljoner per år

Harrison Tang invandrade till USA från Taiwan när han var 13. Han pratade inte språket och längtade hem, men kom ändå några år senare in på eftertraktade lärosätet Stanford University.



Direkt efter kandidatexamen lanserade han tillsammans med två vänner sökmotorn Spokeo.



Bolaget gick från tre personer som satt och kodade i föräldrarnas källare till en vinstdrivande verksamhet med 200 anställda, som har 18 miljoner unika besökare per månad, och en omsättning på cirka 700 miljoner kronor – men det tog nästan tio år, och verksamheten var flera gånger nära att misslyckas. Det skriver CNBC.



Finanskrisen 2008 höll på att sätta stopp för entreprenörsdrömmarna i ett tidigt skede – Spokeo hittade inga investerare och var nära att gå under.



”När du är färsk avgångselev från universitetet vill ingen ge dig pengar. Vi försökte, men riskkapitalisterna gav oss antingen nobben eller satte orimliga villkor” säger Harrison Tang.



Lösningen blev ett lån, från pappa. Tillsammans lyckades grundartrion skrapa ihop strax över 2 miljoner kronor från föräldrarna.



”Att bygga bolag är inte en sprint, det är ett maraton” sade Tangs pappa till honom.



Det var även Harrison Tangs pappa som drev dem till att växla upp genom att kasta ut dem ur källaren och uppmanade till en flytt in i ett riktigt kontor.



Sökmotorn Spokeos produkt är en tjänst som hjälper dig hitta andra människors kontaktuppgifter. Efter inflödet av kapital från föräldrarna bytte grundartrion affärsmodell från marknadsföringsintäkter till en prenumerationstjänst och justerade användarupplevelsen till att bli mer intuitiv, skriver CNBC.



Till slut, efter flera knaggliga år, gav satsningen resultat – inte i sprinten, men i det långa loppet.