Här är Europas 31 coolaste startups – och deras ledare

Europas unicorns utmanar nu på allvar Silicon Valley – under de senaste 12 månaderna har europeiska startups som är värda över 1 miljard dollar dragit in i snitt 315 miljoner dollar var, jämfört med snittet på 129 miljoner dollar i Silicon Valley.



Det svenska tech-undret sätter tydlig prägel när Business Insider listar Europas coolaste tech-vd:ar 2017.



Rankingen baseras på tech-ledarnas egna karriärer, samt hur innovativa deras bolag är. Bland bekanta svenskar finns en hel del andra européer att hålla ögonen på framöver.



1. Daniel Ek, Spotify

Tidigare vd för torrentklienten µTorrent grundade Daniel Ek Spotify 2006 – idag har streamingtjänsten 40 miljoner betalande användare. Just nu drar bolaget in stora mängder kapital och väntas vara på väg mot en börsnotering.



2. William Shu, Deliveroo

UberEats-rivalen Deliveroo har tagit in över 4 miljarder kronor i kapital sammanlagt. Deras app går ut på att få mat hemkörd från restauranger som vanligtvis inte har hemleverans.



3. Kati Levoranta, Rovio

Kati Levoranta är vd för finska spelföretaget Roivo som står bakom Angry Birds, ett av världens mest nedladdade mobilspel genom tiderna.



4. Till Faida, Adblock Plus

Adblock Plus är världens mest populära populära reklamblockerare med över 100 miljoner användare. Till Faidas inställning är att schysst reklam är ett bättre sätt att tjäna pengar online.



5. Nicole Eagan, Darktrace

Som vd för cybersäkerhetsbolaget Darktrace bidrog Nicole Eagan till att dra in nära 600 miljoner kronor i kapital. Den brittiska startupen backas nu av bland andra tech-miljardären Mike Lynch.



6. Taavet Hinrikus, TransferWise

Estniska duon Taavet Hinrikus och Kristo Kaarmann är grundarna bakom en av Londons hetaste startups. TransferWise är en fintech-tjänst som låter dig göra överföringar mellan olika länder till låg kostnad.



7. Nicolas Brusson, BlaBlaCar

Franska appen för samåkning har 40 miljoner användare som åker 4 miljoner turer per månad, och växer så det knakar.



8. Ida Tin, Clue

5 miljoner använder idag appen Clue för att kartlägga mensen. I november förra året tog tyska startupen in över 250 miljoner kronor i en andra kapitalrunda.



9. Samir Desai, Funding Circle

Startupen Funding Circle har utvecklat en plattform som för samman investerare och utlånare utan att gå igenom bankerna – en av Storbritanniens största fintech-succéer enligt Business Insider.



10. Alexander Ljung, SoundCloud

Svenskduon Eric Wahlforss och Alexander Ljung grundade streamingtjänsten Soundcloud 2007 – en plattform som samlar musikskapare, producenter, DJ:s och fans.



11. Sebastian Siemiatkowski, Klarna

12. Jacob de Geer, iZettle

13. Herman Narula, Improbable

14. Jens Wohltorf, Blacklane

15. Azmat Yusuf, Citymapper

16. Quentin Sannié, Devialet

17. Hilmar Veigar Pétursson, CCP Games

18. Udo Schloemer, Factory Berlin

19. Dr. Hans-Holger Albrecht, Deezer

20. Ijad Madisch, ResearchGate

21. Tom Blomfield, Monzo

22. Pieter van der Does, Adyen

23. Guillaume Fourdinier, Agricool

24. Dimo Trifonov, Feeld

25. Bertrand Quesada, Teads

26. Marten Blankesteijn, Blendle

27. Didier Rappaport, Happn

28. Gordon Willoughby, WeTransfer

29. Pascal Koenig, Ava

30. Nami Zarringhalam, Truecaller

31. Dominik Richter, HelloFresh