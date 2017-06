21-åringen som är chef i Löwengrips skönhetsimperium – ”högskolepoäng är inte lika med kompetens”

Lina Thunberg är försäljningschef för Isabella Löwengrips framgångsrika hudvårdsföretag Löwengrip Care & Color.

Isabella Löwengrip och hennes partner Pingis Hadenius startade Löwengrip care & color 2012. Idag finns deras produkter hos drygt 1 200 återförsäljare i Sverige, Estland, Finland, Norge, Danmark och Schweiz. Omsättningen ligger på 35,4 miljoner kronor – en ökning med över 100 procent. De har till och med gett riskkapitalister nobben och tror sig kunna växa till en omsättning på 150 miljoner kronor helt på egen hand.

Företagets succé har naturligtvis fått en skjuts på vägen med hjälp av marknadsföring via Isabella Löwengrips populära blogg – som fram tills nyligen gick under namnet Blondinbella – med drygt en miljon unika besökare i veckan. Målet är att sälja för 50 miljoner kronor under 2017.

Lina Thunberg är en av medarbetarna som inte har stått i rampljuset men ändå varit delaktig i framgångssagan. Hon växte upp i Skåne där hon under gymnasiet fick möjlighet att praktisera på Löwengrip Care & Color. Vid den här tiden var företaget endast i sin uppstartsfas. Efter enbart en veckas praktik blev Lina erbjuden jobb och började då arbeta på distans samtidigt som hon åtog sig olika chefsroller parallellt.

Idag är hon försäljningschef på företaget, där hon bland annat ansvarar för personal och samtliga av Löwengrip care & colors återförsäljare. Men att vara ung och ha en auktoritär arbetsroll är inte alltid en dans på rosor.

"Jag fick min första ledarroll som 19-åring och har alltid varit chef över personer som är äldre än mig. Det händer att andra tvivlar på min kompetens i och med min unga ålder. Men för mig behöver inte antal år av arbetslivserfarenhet eller högskolepoäng korrelera med kompetens. Jag vill vara ett exempel på det" säger Lina Thunberg.





Lina har tagit sig hela vägen till toppen utan en högskoleutbildning, men det har inte satt några käppar i hjulet för karriären, enligt henne själv.

"Eftersom jag inte har pluggat och har den roll jag har som försäljningschef har jag fått använda min arbetslivserfarenhet som ett sätt att lära mig. Jag har inte kommit hit enligt konstens alla regler, men det har fungerat ändå. Jag ser fram emot att se hur långt jag kan ta mig."

Hon har många järn i elden med ett flertal olika engagemang, utanför jobbet som säljchef. För många unga, som äldre, kan en sådan livsstil vara utmanande.

Hur gör du för att inte gå in i väggen?

"Jag tycker det jag gör är så himla roligt och då ser man det inte som jobb. Men det är också viktigt att värna om sin fritid. Jag har flera saker att checka av, VA:s 101 supertalanger-lista var en av dem. Att sommarprata och hamna på Forbes 30 under 30-lista är framtida mål."

Hur är det att ha Isabella och Pingis som chefer?

"På LCC får man mycket frihet under ansvar. Isabella och Pingis har skapat en arbetsmiljö där man ska kunna göra det man tycker är roligt och då växer passionen för jobbet. Resultatet av det är att man gör ett bra jobb."

Även om rollen på Löwengrip Care & Color passar henne som handen i handsken är det inget som stoppar Lina från att nå nya höjder i framtiden.

"Någon gång måste jag testa på hur det är att jobba på Manhattan och ha en roll som innefattar en större marknad än lilla landet lagom."