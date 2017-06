Nya siffror: Så många svenskar är miljonärer

En av tio vuxna svenskar (mellan 20 och 80 år) har nu minst en miljon kronor på sparkontot. Det visar Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av banken SBAB, skriver Di.



Sparandet ökar med rekordfart, trots rekordlåga räntor. Under 2016 växte sparandet med 129 miljarder kronor, vilket motsvarar en 9-procentig ökning.



Men samtidigt växer också klyftorna. 20 procent uppger att de sparar mindre än 50 000 kronor och 5 procent att de har under 5 000 kronor på sparkontot.



”Svaren bekräftar misstanken om att fördelningen är skev” skriver SBAB i rapporten, enligt Di.



Sparandet per person är nu i snitt 162 000 kronor, vilket är dubbelt så mycket jämfört med början av 2000-talet (i relation till den i genomsnitt disponibla inkomsten).



”Behovet av en lättillgänglig sparbuffert kan ha ökat. Slutligen kan det även vara så att hushållen är mer försiktiga och mindre risktagande med sitt sparande nu än tidigare" skriver SBAB:s chefsekonom Tor Borg.