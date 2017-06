Hoppade av skolan och grundade succébolag i tonårsrummet – så byggde 19-åringen en digital vinstmaskin

Många tuffa år i skolan och en oro över föräldrarna som gick arbetslösa i perioder. Livet kunde ha börjat bättre för idag 19-årige Kristianstad-bon Tobias Julin.



Hans tidiga erfarenheter bidrog till att han från gång till annan kunde se mörkt på framtiden. Det är inte alltför långsökt att tänka sig att mobbningen i skolan satt spår i självförtroendet.



Parallellt med att Tobias Julins plågoandar gjorde sitt bästa för att bryta ned honom psykiskt brann en allt starkare eld inom honom att få visa vad han går för.



Det kan man verkligen säga att han har gjort - med råge.



Det vill säga: hur många 16-åringar vågar hoppa av efter 9:an för att starta eget konsultbolag – och lyckas leverera strategier för sociala medier till några av världens största företag?



Tobias Julins bolag Share Marketing har blivit en vinstmaskin. På kundlistan finns Arla Foods, Google, Sotheby´s och mediekoncernen Egmont.



Redan första året sålde han för några hundra tusen. Året därpå sköt försäljningen ytterligare i höjden. Marginalerna har hela tiden varit skyhöga. Dels genom att han inte anställt, dels genom att verksamheten drivits från hans tonårsrum.



Vad händer om en kund vill ses på ditt ”kontor”?

”Lyckligtvis har det inte skett ännu, utan det har alltid fungerat med mejl och telefon”.



Bara 6 månader efter starten av konsultbolaget gick alla intäkter till investeringar på börsen. Kunskapen hämtades från börsbloggar och annat. Idag har Tobias dragit in så mycket pengar att han även planerar att bli riskkapitalist och gå in i en eller flera mindre teknikbolag med framtiden för sig. De snabba framgångarna har lett till att han trots sin jobbiga skolgång stärkt självförtroendet, men han kan än idag minnas hur den osäkra tillvaron hängde över honom som ett mörkt moln.

I skolan visade han viss fallenhet för matematik och samhällskunskap, men mestadels av tiden i lektionssalen gick åt till att blicka ut genom fönstret och låta tankarna färdas långt utanför skolans ”osynliga murar”.



Merparten av fritiden ägnades åt att plugga sociala medier framför datorn i stället för att läsa läxor. Hela tiden med en brinnande förhoppning om att någon gång tjäna pengar på sin snabbt växande kunskap om vilka strategier som fungerar i sociala medier.



När han till slut skulle sätta planerna i verket och dra igång sitt bolag direkt efter grundskolan stötte han på patrull. Kommunen tyckte att Tobias Julin både var för ung och oerfaren för att starta bolag. Efter kontakt med tingsrätten dröjde det cirka ett halvår innan Share Marketing kunde se dagens ljus.



Första kunden tog bara en vecka att få in.



”Det var en fantastisk känsla att få åstadkomma någonting själv” säger Tobias Julin.



I takt med att han har hjälpt stora bolag har han också utvecklat mallar för att på bästa sätt att närma sig olika målgrupper, på så sätt slipper han uppfinna hjulet gång på gång.



Tumblr-grundaren David Karp och Virgin-grundaren Richard Branson hoppade av skolan vid samma ålder som Tobias Julin: 15 år. Båda är miljardärer idag. Precis på samma sätt har Tobias hunger på framgång ständigt drivit honom framåt. Han kände heller aldrig att han fick ordentligt stöd av skolan för att skolgången skulle bli så bra som möjligt.



Det kanske ändå är bättre för vissa personer att bryta sig ur skolans grepp?

”Jo, lite så. Sedan var det väldigt tufft då jag under så många under många år blev utsatt för massa saker i skolan. Så därför var det heller inget svårt beslut att hoppa av”.



Han har aldrig fått tillstymmelsen till ursäkt från sina plågoandar, men tycker ändå att han har lyckats lägga den bistra perioden bakom sig och blicka framåt.



Historien om hur han lyckades få stora företag som kunder säger en del om Tobias Julins handlingskraft. Det räckte med att mejla, berätta att han är en ung person som kan hjälpa till med strategier för sociala medier och presentera förslag på sina tankar. Snart kunde han börja ta flera tusen kronor per timme för sina råd.



Kontakten med kunderna har främst skett digitalt och per telefon – han har sällan behövt träffa någon i person.



”Bolagen är intresserade av personer som kan bidra med det man saknar både kunskap och plan för och det måste man inte ses för”.



Klassiska fel som företag begår i sociala medier är att presentera för mycket information eller inte svara på samtliga kommentarer, enligt Tobias Julin.



”Det är klart att det kräver resurser, men när de som kommenterar och ställer frågor känner att man lyssnar på dem är det också stor chans att de blir goda ambassadörer för varumärket.”



Men kan inte dina kunder räkna ut det själv?

”Det handlar inte bara om det, utan jag gör också större innehållsanalyser. Vad gick bra, vad gjorde inte det och varför gick det på ena eller andra sättet.”



Han har inte träffat entreprenörer i sin egen ålder, utan eventuella råd har kommit från äldre personer. Tobias har inte unnat sig något extra när pengarna har börjat trilla in, utan en del av det han tjänar går åt till att investera i aktier.



Den 19-årige entreprenören har inga planer på att anställa folk, utan stormtrivs med att driva egen konsultlåda och investera sina intäkter på börsen



Härnäst är planen att lämna tonårsrummet och kanske flytta till en större stad.



Ger du tiggare pengar nu när du är i en annan situation?

”Jag har samma människosyn som innan jag började tjäna pengar. Det vill säga att behandla alla med respekt och se dem som medmänniskor”.



Du måste väl ändå tycka att du har bevisat något för dina plågoandar?

”Ja, jag driver ett framgångsrikt företag idag. Jag gissar att mobbarna fortfarande sitter kvar vid skolbänken”.



Tobias Julins 5 tips för att lyckas med sociala medier: