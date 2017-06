Nu är det här världens längsta flygresa

16 timmar och 23 minuter. Så lång tid tar numera världens längsta flygtur – som går genom 10 olika tidszoner, skriver The Telegraph.



Premiärflygningen skedde under måndagen lokal tid, mellan Doha i Qatar och Auckland i New Zealand. Återresan beräknas ta cirka ännu en timme längre på grund av vindriktningen – gott om tid att se samtliga Sagan om Ringen-filmerna och även hinna med en tupplur efteråt.

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogether pic.twitter.com/d0BNsWRU9f — Qatar Airways (@qatarairways) February 5, 2017



Därmed har Qatar Airways snott titeln världens längsta flygrutt från flygbolaget Emirates vars flyglinje mellan Dubai och Auckland slog rekord förra året.



Det här är världens 10 längsta flygrutter (sträcka, flygbolag)

Doha - Auckland, Qatar Airways Dubai - Auckland, Emirates Sydney - Dallas, Qantas San Francisco - Singapore, United Airlines & Singapore Airlines Atlanta - Johannesburg, Delta Abu Dhabi - Los Angeles, Etihad Dubai - Los Angeles, Emirates Jeddah - Los Angeles, Saudia Doha - Los Angeles, Qatar Airways Dubai - Houston, Emirates

Källa: The Telegraph