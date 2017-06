Världens första marknadsplattform för jägare

The Great Wild har blivit en stor framgång, under hösten har antalet medlemmar ökat med 25 procent per månad och under 2017 hoppas grundarna kunna nå 100 000 medlemmar. Under 2017 siktar The Great Wild på börsnotering och dessutom lanseras bolaget i USA, en av världens i särklass största marknader för jägare.

"Jag är själv en utpräglad jaktentusiast och valde att säga upp mig från mitt tidigare jobb i försäkringsbranschen för att satsa helhjärtat på The Great Wild. Det är en så kallad 'sharing- economy' plattform, ett verktyg som gör det enkelt och smidigt för jägare, markägare och andra jaktintresserade att mötas, utbyta erfarenheter och marknadsföra sig. Vår vision är att The Great Wild ska förändra jaktbranschen på samma sätt som Airbnb förändrat hotellbranschen och Uber taxibranschen", säger Johan Eldh, vd och medgrundare av The Great Wild.

The Great Wild finns i dagsläget i Norden, men under det kommande året lanseras konceptet även i USA. I Europa och Nordamerika finns drygt 25 miljoner aktiva jägare.

En tydlig trend är att antalet jaktintresserade ökar stadigt, både i Sverige och internationellt. Morgondagens jägare är ofta urbana matintresserade individer som månar om naturen, En viktig målsättning med The Great Wild är därför att göra jakt mer tillgängligt som hobby för fler samt att göra det möjligt för fler jägare och markägare att kunna tjäna pengar på sitt intresse.

Gör det lättare att leva och verka på landsbygden

"The Great Wild nyttjar delningsekonomins principer, vilket gör det möjligt för markägare och jaktintresserade att mötas på ett enkelt sätt. Via vår plattform ska jaktintresserade kunna få tillgång till jaktmarker, i såväl Sverige som utomlands", berättar Johan Eldh.

The Great Wild vill även göra det lättare för människor att leva och verka på landsbygden. Många markägare står inför utmaningen att hitta nya intäktskällor för gården och här kan företaget hjälpa till att alltifrån arrendera ut jakträtten till att sälja en mer förädlad jaktupplevelse. Detta förutsatt att man också aktivt förvaltar viltet på ett bra sätt.

"Traditionellt har kunskapen om viltet och markerna gått i arv mellan generationer, när jaktintresset nu växer i storstäder och bland yngre generationer efterfrågas nya verktyg. Vi för in de sociala medierna i jakten och bygger en starkare gemenskap mellan jägare på ett modernt sätt. Att ge sig ut och jaga ska vara lika lättillgängligt som att spela en golfrunda", säger Johan Eldh.

The Great Wild bidrar även till en stärkt viltvård och en hållbar viltförvaltning, bland annat genom att jägare delar observationer, upplevelser och lärdomar med varandra. Det sociala nätverk, som är en del av marknadsplatsen, fungerar som en digital mötesplats för alla jaktintresserade i Norden.

Expansiv affärsmodell

I likhet med andra digitala delningsplattformar så är The Great Wilds affärsmodell mycket expansiv. Plattformen bryter dessutom ny mark genom att bidra till en hållbar viltvård och introducera delningsekonomin bland jaktintresserade. Den som investerar i The Great Wild efter bolagets börsnotering 2017 kan därmed bli delägare i ett innovativt bolag som verkar på en mycket expansiv global marknad.

"Nu stärker vi också upp vår styrelse med bland andra Pontus Frohde, en av medgrundarna till FundedByMe. Han för med sig, förutom ett brinnande jaktintresse, viktiga erfarenheter kring hur man bygger en digital marknadsplats internationellt. Ordföranden för USA:s största jaktorganisation, med 750 000 medlemmar, tar också plats i vår Advisory Board", säger Johan Eldh.