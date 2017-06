Isländska speldrottningen som sätter Sverige på kartan: Jag är inte karriärist – jag är äventyrare

Hon är 38 år och redan en ikon i den mansdominerade spelindustrin.



Karriären, som började på ett läkemedelsbolag på Island, tog henne så småningom till Stockholm och spelbolaget Dice där hon fick det prestigefyllda uppdraget att producera Star Wars Battlefront med bitvis över 100 personer i sitt team. Det blev hennes definitiva genombrott.



Men Sigurlína Ingvarsdottir ser inte sig själv som en karriärist.



”Jag ser mig själv som en professionell äventyrare som kom in i spelvärlden av en händelse. Det var också spelindustrin som tog mig ut från Island. För mig är en karriärist någon som fattar beslut ur ett egenintresse.”



”Jag säger inte att det är rätt eller fel utan ser att mina val ligger nära mina värderingar. Men jag är också en nyfiken person och livet är kort”, säger Sigurlína Ingvarsdottir som just landat med sin man och sina två döttrar i Vancouver.



Hit har hon flyttat för att vara med och styra över en av världens största spelserier – fotbollssimulatorn Fifa som sålt i långt över 100 miljoner exemplar och ges ut av Electronic Arts som sedan 2006 äger svenska Dice.



Enligt din lärare vid universitet i Reykjavik, Helgi Thor Ingason, har du en djup förståelse för hur man skapar en vision och säljer in den till människor. Vad säger du om det?

”Det är snälla ord från min lärare. Förklaringen ligger i att jag verkligen älskar att jobba med smarta och talangfulla människor, och de är värda en vision de kan känna sig stolta över.



”Människor behöver förstå kontexten där de existerar och varför de ska göra saker och inte bara göra det för att jag vill det. Jag växte upp i tron att jag kunde göra vad jag ville. Det är också så jag försöker behandla andra, inte minst mina två döttrar.”



Hur ser en normal dag ut på jobbet för dig?

”Sådana dagar finns inte, särskilt inte nu. I rollen som producent för Star Wars reste jag mycket, inte minst till Lucasfilm i San Francisco och till andra delar av EA. Men även pressturnéer, intervjuer och en hel del möten om detaljer kring innehållet. Arbetet framför datorn handlar främst om att producera Powerpoint-presentationer och skriva mail.”