22-åriga fastighetskungen: Så gjorde jag för att bli miljonär på ett år – före mina dubbelt så gamla konkurrenter

På 12 månader lyckades han dra in 8 miljoner, i en bransch där konkurrenterna är minst dubbelt så gamla.

Tucker Hughes vet vad det innebär att överprestera; han tog sin masterexamen som 20-åring, har genomfört 13 triathlon och rest till 50 länder. Han har dessutom lyckats bli dollarmiljonär endast 22 år gammal.



Men när Hughes började driva eget företag och öppnade ett nytt kontor inom familjens fastighetskoncern gick det till en början trögt. För att komma över tröskeln var han tvungen att nå en rad insikter.

"Hemligheten för att lyckas, i min generation, är en kombination av kreativt tänkande och hårt arbete" skriver Tucker Hughes i en krönika i tidningen Entrepreneur.



Det här är Tucker Hughes viktigaste lärdomar, som hjälpte honom bli miljonär vid 22 års ålder.



Fäst dig inte vid ålder

”Använd din ålder som en tillgång. Det kan verkligen hjälpa dig sticka ut. Det finns ingenting folk vill se mer än en intelligent och hängiven ung karriärist som når framgång. Skapa momentum – då vill folk vara bli en del av ditt liv”.



Återinvestera i dig själv

”Läs minst 30 minuter per dag, lyssna på poddar medan du kör samt sök dig till förebilder och mentorer. Det räcker inte med att vara expert inom ditt eget område; du behöver vara ett allmänbildat geni som kan prata om vilket ämne som helst. Konsumera kunskap som om det vore syre och sätt alltid ditt eget lärande främst.”



Undvik onödig beslutsångest

”Uppmärksamhet är en begränsad resurs med potential att bli en flaskhals för din kreativitet. Spara på din mentala kapacitet genom att ta snabba beslut (om de lätt går att ändra i efterhand) samt planera ofta återkommande beslut så att de går på autopilot – jag vet vad jag ska ha på för kläder samt äta till frukost varje dag nästa vecka, gör du?”



Träna ditt fokus

”Den största avskiljaren mellan att vara medioker eller framgångsrik är förmågan att arbeta produktivt flera timmar i sträck. Det är under de långa arbetspassen som nästan allt viktigt jobb blir gjort. Fokus är nyckeln.”



Tänk stort

”Om du inte redan har ettårs-, femårs och tioårs-planer för hur du ska nå dina mål, gör det nu med en gång. Jag läser själv mina så fort jag vaknar varje morgon. Fråga sedan dig själv: vad behöver jag göra för att genomföra min tioårsplan på bara ett år?”



Var metodisk

”Du kan angripa vilken analytisk, kreativ eller administrativ roll som helst genom att utveckla strikta organisatoriska system som hjälper dig förbättra effektiviteten när du utför repetitiva uppgifter.”



Tro på dig själv

”Håll det enkelt och tänk på att framgång måste förtjänas med hårt jobb varje dag under resten av ditt liv.”